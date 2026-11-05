Петото издание на Sofia Christmas Fest ще се проведе от 20 ноември до 28 декември пред НДК. Фестивалът е включен в селекцията на European Best Destinations за 2026 г. Платформата представя най-интересните коледни базари и празнични дестинации в Европа.
Sofia Christmas Fest получи международно признание с номинация в платформата European Best Destinations – една от популярните европейски туристически платформи, специализирани в представянето и популяризирането на атрактивни дестинации за пътуване.
София оглави класацията Best City Break in Europe 2027 (най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания) на European Best Destinations. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители.
От 20 ноември до 28 декември паркът пред Националния дворец на културата отново ще се превърне в едно от най-празничните места в София. Петото издание на Sofia Christmas Fest ще предложи повече от месец коледно настроение, забавления, музика, културни събития и разнообразни преживявания за цялото семейство.
Официалното откриване ще бъде на 20 ноември от 18:00 ч. с празнично шоу на лед и специални изненади за посетителите.
Какво очаква посетителите на Sofia Christmas Fest 2026?
Тази година фестивалът отново ще предложи разнообразна програма, която съчетава духа на традиционните европейски коледни базари с празничната атмосфера на София.
Сред основните атракции са:
● Ледена пързалка – място за зимни емоции и забавления за малки и големи.
● Арт базар – тематични шатри с подаръци, празнични предложения, ръчно изработени изделия и разнообразни продукти.
● Фермерски базари – пространство за български производители, творци и авторски продукти.
● Кулинарни изкушения – ароматни напитки, традиционни празнични специалитети и любими вкусове от зимния сезон.
● Сценични програми – спектакли, музикални изпълнения и специални събития за най-малките.
● Коледни атракции – въртележка, интерактивни пространства и забавления за цялото семейство.
● Празничен ретро автобус Ikarus – специално коледно преживяване за децата и техните родители.
● Благотворителни инициативи- благотворителната кампания „От дете за дете“, реализирана с Rotary България, благотворителната програма се в подкрепата на фондация „Направи го сега“ – с дарение от 1 евро от всеки продаден билет за ледената пързалка.
● Специално място в празничното пространство ще има и къщичка, посветена на социалните каузи, която ще представя различни благотворителни и общественополезни дейности, организации и инициативи.
Sofia Christmas Fest продължава да развива концепцията си за празнично пространство, което събира различни поколения и превръща централната част на столицата в място за срещи, споделени емоции и коледни спомени.
Включването на Sofia Christmas Fest в селекцията на European Best Destinations е още една възможност за популяризиране на София като атрактивна европейска дестинация за зимен туризъм и празнични пътувания.