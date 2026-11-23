С много емоции, музика, светлини и впечатляващо коледно шоу на лед Sofia Christmas Fest 2026 беше официално открит. Петото издание на фестивала превърна пространството в сърцето на столицата в празничен свят за малки и големи под мотото „Усети духа на Коледа!“.
Стотици гости и посетители се събраха, за да станат част от откриването на едно от най-очакваните коледни събития в София. Водещи на празничната вечер бяха Вики Терзийска и Део, които с много настроение и усмивки дадоха официален старт на фестивала.
Сред официалните гости, които поздравиха публиката бяха Васил Терзиев – кмет на Столична община, Красимир Чакъров – заместник-министър на земеделието и храните, Маргарита Александрова – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД, Христина Малчевска – асистент дистрикт гуверньор за Ротари България, Моника Чопакова – член на Управителния съвет на Движение за национална кауза (ДНК), както и организаторите на фестивала Борис Гълъбов и Акеси Калев.
Кулминацията на официалното откриване беше впечатляващото “Коледно магическо шоу”, което превърна ледената пързалка в сцена на истинска зимна приказка. Специалната програма събра погледите на публиката и постави началото на поредица от празнични преживявания, които очакват посетителите през следващите седмици.
Музикалната програма продължи с изпълнения на Вики и Део, а сцената посрещна и талантите от Център за изкуства „Зорница“. Специално участие взеха и изпълнители от „Гласът на България“ – Катерина Василева, Анна Мария, Виктория Асенова, Йоанна Йовчева и Росен Усев с китара, които допринесоха за музикалното настроение на вечерта.
Още с първата си вечер Sofia Christmas Fest 2026 заяви амбицията си да бъде много повече от коледен базар – място за срещи, споделени емоции, семейни преживявания и подкрепа за българските производители, творци и благотворителни каузи.
Тази година Sofia Christmas Fest предлага цял свят от коледни приключения и забавления. В центъра на празничната атмосфера се извисява впечатляваща 15-метрова коледна елха, която създава вълшебен декор за срещи, снимки и незабравими спомени.
Сред най-големите атракции е ледената пързалка, която кани малки и големи да се потопят в зимното настроение. Посетителите могат да се срещнат и с Шейната на Дядо Коледа. За любителите на приключенията е подготвена „Интерактивна разходка до Лапландия“, която отвежда посетителите на вълнуващо пътешествие в света на Дядо Коледа. Към тях се присъединяват празнична въртележка, игри с разнообразни награди, интерактивни забавления, детски театрални представления и специални тематични фото кътове, които дават възможност всеки да запази спомен от своето коледно приключение.
Специално място във фестивалната програма заема и Коледният ретро автобус „Икарус“ – емблематичен символ на софийското минало, преобразен в празнична коледна атракция, която носи настроение и носталгия на поколения посетители.
И тази година Sofia Christmas Fest поставя доброто в центъра на празника чрез две специални благотворителни каузи. Един евро от всеки продаден билет за ледената пързалка ще бъде дарен в подкрепа на кампанията „Направи го сега!“, която насърчава добротворчеството и активната подкрепа за обществото.
В партньорство с Ротари България фестивалът подкрепя и инициативата „От дете за дете“, която насърчава детската съпричастност и солидарност.
Още с първата си вечер Sofia Christmas Fest 2026 заяви амбицията си да бъде много повече от коледен базар – място за срещи, споделени емоции, семейни преживявания, подкрепа за българските производители, творци и благотворителни каузи. Sofia Christmas Fest 2026 ще продължи до 28 декември в парка пред НДК. Фестивалът посреща своите гости всеки ден от 11:00 до 22:00 часа с вход свободен.
Защото Коледа не е просто дата в календара. Тя е усещане, което споделяме. А тази година София има своето място, където да го преживее.
Sofia Christmas Fest 2026 – Усети духа на Коледа!