На 5 декември 2026 г. Шабла ще събере почитатели на морската кухня и традиционните български рецепти за четвъртото издание на Празника на рибената чорба. Събитието обещава кулинарно съревнование, богата музикална програма и възможност за среща с вкусовете и гостоприемството на Северното Черноморие.
В навечерието на Никулден, когато рибата традиционно заема почетно място на българската трапеза, Шабла отправя покана към жители и гости на региона за едно вкусно и запомнящо се преживяване. На 5 декември 2026 г. от 11:30 ч. площадът пред Народно читалище „Зора 1894“ ще се превърне в притегателен център за любителите на морската кухня с провеждането на IV Празник на рибената чорба.
Инициативата продължава да утвърждава мястото си в празничния календар на града, съчетавайки кулинарните традиции на крайморския край с духа на местното гостоприемство. В центъра на събитието ще бъде едно от емблематичните ястия на българската морска кухня – рибената чорба, чието приготвяне изисква не само качествени продукти, но и майсторство, усет и отношение към традицията.
В тазгодишното издание десет участници ще премерят сили и кулинарни умения в надпреварата за отличието „Най-вкусна рибена чорба“. Посетителите няма да бъдат само публика, а ще имат възможност да опитат от приготвените специалитети и сами да се потопят в богатството на различните рецепти и вкусове. За най-добрите кулинари са предвидени награди.
Особен акцент в програмата ще бъде професионалното жури, в състава на което влизат три разпознаваеми имена от кулинарния свят:
Шеф Марианна Александрова – MasterChef на България и преподавател в Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна.
Шеф Филип Спасов – финалист в Hell’s Kitchen България и БАКХУС посланик за Североизточна България.
Шеф Мариела Чобанова – кулинарен маестро, сертифициран суши майстор и носител на отличието „Бизнес жена на годината 2024“ в категория „Ресторанти“.
Тримата професионалисти ще имат нелеката задача да оценят участниците и техните кулинарни предложения, като отличат майсторството, вкусовите качества и индивидуалния почерк във всяка рецепта.
Празничната атмосфера ще бъде допълнена от музикална програма, а водещ на събитието ще бъде Паскал Паскалев – артист, театрал и аниматор, два пъти полуфиналист в телевизионния формат „България търси талант“. Със своето сценично присъствие той ще допринесе за доброто настроение и динамиката на празника.
IV Празник на рибената чорба е не просто кулинарно състезание, а възможност да бъдат съхранени и популяризирани традициите на местната кухня, да се насърчи интересът към морското кулинарно наследство и да се представи Шабла като привлекателна дестинация за културен и гастрономически туризъм.
На 5 декември Шабла ще посрещне своите гости с аромат на прясно приготвена рибена чорба, морски дух, музика и настроение. А защо да не превърнем предпразничния уикенд в чудесен повод за разходка до Северното Черноморие?
Открийте Шабла чрез морските вкусове, майсторските рибени чорби и празничната атмосфера!
Кога: 5 декември 2026 г. (събота)
Начало: 11:30 ч.
Къде: Площадът пред НЧ „Зора 1894“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич
Събитие: IV Празник на рибената чорба