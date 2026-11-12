Звездни имена от българската рок и поп музика, незабравими хитове и благородна кауза ще обединят публиката в Пловдив на 10 декември. Концертът „45 години „Спринт“ и приятели“ ще събере емблематични изпълнители и млади музикални таланти на сцената на зала „Сила“.
Една вечер, посветена на българската музика, приятелството между поколенията и силата на добрите каузи, очаква пловдивчани и гостите на града. Поводът е 45-годишнината на група „Спринт“, която ще отбележи своята история с мащабен концерт в компанията на едни от разпознаваемите имена в родната рок и поп музика.
На 10 декември сцената на зала „Сила“ ще се превърне в място за среща на поколения артисти и почитатели. Организаторите обещават вечер, изпълнена с рок енергия, любими песни и силни емоции – събитие, което ще припомни, че българската музика не принадлежи единствено на миналото, а продължава да бъде жива част от съвременната култура.
Звездно присъствие и любими гласове
В празничния концерт ще участват музиканти, оставили трайна следа в историята на българската популярна музика. Заедно с група „Спринт“ на сцената ще се качат Валди Тотев от „Щурците“, Христо Ламбрев от „Сигнал“, Илия Ангелов от „Диана Експрес“ и Васил Стоев от „Импулс“.
Към звездния състав се присъединяват още обичаната изпълнителка Петя Буюклиева, Пламен и Мая Ковачеви от дует Weil, както и Галя Георгиева и Атанас Лазаров от дует „С кауза“.
Събирането на толкова знакови изпълнители на една сцена превръща юбилейния концерт не просто в музикален празник, а в своеобразен поклон пред поколенията български артисти, създали песни, които продължават да се пеят и днес.
Младите таланти – среща с голямата сцена
Особено място в програмата ще бъде отредено на младите музикални таланти от Пловдив. Те ще получат възможност да се изявят редом до утвърдени имена в музикалния бранш като част от националната инициатива „Таланти с бъдеще“.
Идеята на инициативата е да даде реална сцена за изява на младите артисти, да подкрепи развитието им и да насърчи приемствеността между поколенията в българската музика.
Така юбилейният концерт придобива и допълнително значение – освен че отдава заслужено признание на утвърдените изпълнители, той отваря врата за следващите поколения музиканти.
Музиката в подкрепа на благородна кауза
Зад празничното настроение стои и важна обществена мисия. Концертът е част от националната кампания „Концерти с кауза 2026“, която насочва вниманието към проблемите на хората с репродуктивни затруднения.
Събитието подкрепя инициативи в тази област, както и информационната кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“. В реализацията им участват организации като „Жени с кауза“ и КТ „Подкрепа“.
Посланието е свързано с необходимостта от повече информираност, навременна профилактика и обществена подкрепа за хората, които се сблъскват с репродуктивни проблеми.
45 години музика, която обединява
Юбилейният концерт на „Спринт“ обещава да бъде много повече от отбелязване на годишнина. Той събира на едно място музикалната памет на няколко поколения, възможностите пред младите артисти и съпричастността към каузи с важно обществено значение.
На 10 декември Пловдив ще бъде домакин на вечер, в която музиката ще свърже миналото с бъдещето, а познатите рок и поп хитове ще прозвучат с нова сила – в името на изкуството, приемствеността и човечността.