На 21 февруари 2027 г. дуото ще представи специален акустичен концерт с нови аранжименти на най-популярните си песни. Интересът към събитието вече е значителен, като повече от половината билети са продадени.
В разгара на зимата, когато студът сякаш предразполага към търсене на топлина, близост и споделени мигове, МОЛЕЦ подготвят концерт, който обещава да бъде повече от музикално събитие. На 21 февруари 2027 г. дуото ще се срещне с публиката в Зала 1 на НДК за специалния акустичен концерт „ЖАР“ – вечер, посветена на емоцията, интимността и силата на музиката да събира хората.
Първото концертно събитие на МОЛЕЦ за 2027 г. ще предложи нов прочит на добре познатите и обичани песни на дуото. С изцяло нови акустични аранжименти утвърдените хитове ще прозвучат в различна светлина, разкривайки по-нежна, непосредствена и емоционална страна на музиката им. Още в първите дни след обявяването интересът към концерта е впечатляващ – над 50% от билетите вече са продадени.
В основата на „ЖАР“ стои образът на лагерния огън в студена зимна вечер – символ на уют, искреност и човешка близост. Онзи огън, около който хората се събират, за да споделят истории, усмивки, тишина и моменти, които не се нуждаят от много думи.
Именно тази атмосфера МОЛЕЦ искат да пренесат на сцената на НДК. Концепцията превръща концерта в своеобразно пространство за споделяне, в което музиката не просто звучи, а създава връзка между артистите и публиката. Акустичният формат ще позволи на слушателите да се почувстват по-близо до изпълнителите, а новите аранжименти ще дадат на познатите мелодии различен емоционален оттенък.
Познатите песни, разказани по нов начин
„ЖАР“ ще бъде възможност за публиката да преоткрие музиката на МОЛЕЦ отвъд познатото звучене. В акустичната среда всяка мелодия, текст и нюанс придобиват по-лично значение, а минимализмът в звученето оставя пространство за емоцията да бъде водеща.
Очаква се концертът да предложи усещане за непосредственост и спонтанност – среща, в която сцената и залата се доближават, а песните се превръщат в общи истории, преживени от всички присъстващи.
„Посред февруарските зимни вечери ще запалим огън, който ще ни събере заедно, и ще се потопим в уюта на топлината на акустиката“, споделят двамата музиканти, отправяйки покана към своите почитатели.
Вечер, която оставя следа
С „ЖАР“ МОЛЕЦ поставят акцент не върху мащаба на сцената, а върху силата на преживяването. Концертът обещава да бъде вечер, в която музиката ще звучи по-близо, емоциите ще бъдат по-осезаеми, а споделеното усещане за принадлежност ще превърне публиката в част от цялото.
На 21 февруари Зала 1 на НДК ще се превърне в място за среща около един символичен огън – огън, разпален от музика, искреност и човешка топлина. А ако посланието на „ЖАР“ има продължение и след последната песен, то вероятно е именно в онова чувство, което остава, когато си тръгнем от концерт, но продължаваме да носим музиката със себе си.