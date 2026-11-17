След мащабното си национално турне през 2026 г. примата на българската попмузика Лили Иванова продължава своята впечатляваща сценична история с пет специални концертни вечери през 2027 година. Варна, Бургас, Белоградчик, Пловдив и София са градовете, които ще посрещнат една от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнителки, за да предложат на публиката среща с нейния неподражаем глас и емблематичен репертоар.
Предстоящото турне ще бъде с по-ограничен брой изяви, но с обещание за силни музикални преживявания и специална атмосфера. Изборът на петте концертни дестинации не е случаен. Всеки от градовете заема особено място в сценичния път на Лили Иванова, а подбраните локации съчетават характер, история и престиж.
Интересът към концертите вече е в центъра на вниманието на почитателите. За турнето през 2027 г. беше организирана специална система за ранен достъп до билетите, която даде възможност на предварително регистрираните фенове да осигурят своите места 24 часа преди началото на свободната продажба. От днес билетите вече са достъпни за всички желаещи да станат част от предстоящите музикални събития.
Пет града, пет срещи с музикалната история
Концертната програма започва през юли от морската столица Варна, продължава в Бургас и достига до впечатляващата природна и културна сцена на Белоградчик. През септември Лили Иванова ще се завърне в Пловдив, а кулминацията на турнето ще бъде през декември в София.
Програмата на турне 2027 включва:
– 9 юли – Варна, Летен театър
– 22 юли – Бургас, Летен театър
– 30 юли – Белоградчик, фестивал „Сцена на върховете“
– 15 септември – Пловдив, Античен театър
– 11 декември – София, зала 1 на НДК
Разнообразието на сцените обещава различни концертни преживявания – от летните вечери край морето до неповторимата атмосфера на Античния театър в Пловдив и мащаба на зала 1 на НДК.
Силна музикална формация на сцената
Във всяка от петте концертни вечери до Лили Иванова ще застанат утвърдени музиканти от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов – Чери, Христо Михалков и Росен Ватев. В концертния състав се включва и вокалното дуо LATIDA.
Музикален продуцент на турнето е Ангел Дюлгеров, а организацията и връзките с обществеността са поверени на Николай Недеков.
С новата концертна програма Лили Иванова за пореден път доказва, че сцената остава нейното естествено пространство, а връзката с публиката – една от най-важните движещи сили в дългогодишната ѝ кариера. Петте дати през 2027 г. ще бъдат възможност за почитателите ѝ да се докоснат до музиката на артист, чието творчество отдавна е надхвърлило границите на времето и поколенията.
Билетите за всички концерти от турне 2027 вече са в свободна продажба.