Любов, страст и горещи латино ритми ще завладеят Зала 1 на 26 ноември в музикален спектакъл с участието на голям симфоничен оркестър и под диригентството на Георги Милтиядов.
В разгара на късната есен, когато ноемврийските вечери носят усещане за хлад и носталгия, София ще получи своята доза южна топлина. На 26 ноември Зала 1 на Националния дворец на културата ще се превърне в сцена на музика, любов и неподправена емоция с концерта „Романтично – Една нощ в латино“, който събира на една сцена обичаните български изпълнители Орлин Горанов и Еделина Кънева.
Публиката ще бъде поканена на своеобразно музикално пътешествие към света на латиноамериканската музика – свят, в който страстта има собствен ритъм, любовта звучи в безброй нюанси, а всяка мелодия носи история. Вечните латино хитове ще получат нов живот чрез специално подготвени музикални аранжименти, вдъхновени от характерните звучности на салсата, румбата и самбата.
Срещата между Орлин Горанов и Еделина Кънева обещава да бъде един от акцентите на вечерта. Двамата артисти притежават различен, но допълващ се сценичен почерк, а силното им вокално присъствие създава възможност за музикален диалог, в който нежността и драматизмът, романтиката и темпераментът намират своето естествено равновесие.
Зад мащабната музикална концепция стои диригентът Георги Милтиядов, който ще обедини изпълненията в цялостен сценичен разказ с участието на голям симфоничен оркестър. Именно симфоничното звучене ще придаде допълнителна дълбочина и размах на познатите мелодии, превръщайки концерта в преживяване отвъд рамките на традиционното музикално представление.
Специално внимание е отделено и на сценичната атмосфера. Пространството ще носи духа на елегантно кабаре и класически музикален салон – места, в които музиката, танцът и емоцията се срещат, за да разкажат истории за любов, копнеж, случайни срещи и споделени мигове. В тази артистична среда всяка песен ще бъде част от по-голям разказ, а ритмите ще приканват публиката не само да слуша, но и да се потопи в настроението на вечерта.
„Романтично – Една нощ в латино“ залага на съчетанието между познати музикални произведения, ново симфонично звучене и харизмата на двама утвърдени изпълнители. Това е среща на музикални стилове и сценични светове, обединени от универсалния език на чувствата.
На 26 ноември Зала 1 на НДК ще предложи не просто концерт, а възможност за кратко бягство от ежедневието – към свят, в който нощите са по-топли, мелодиите по-чувствени, а емоциите нямат нужда от превод.
Защото понякога е достатъчна само една нощ, една мелодия и няколко любими гласа, за да се превърне обикновената вечер в незабравим спомен.