Стара Загора се подготвя да посрещне един от най-вълшебните периоди в годината с коледния базар „Коледна мечта“, който ще отвори врати на 27 ноември и ще продължи до 28 декември. В продължение на цял месец централната градска част ще се превърне в притегателно място за жители и гости на града, изпълнено с празнично настроение, светлини, музика и разнообразни забавления за малки и големи.
Посетителите ще могат да се потопят в неповторимата атмосфера на коледните празници сред тематично украсени къщички, виенско колело, карусел и специално подготвени атракции за най-малките. Базарът ще предложи възможност за срещи с близки и приятели, разходки сред празничната украса и избор на оригинални подаръци и тематични изделия.
Специален акцент в програмата ще бъдат музикалните събития на сцената пред Община Стара Загора. Поредица от концерти с участието на популярни български изпълнители ще допринесе за празничната атмосфера през целия месец.
Музикалната програма започва на 27 ноември с група „Сигнал“, а на 5 декември на сцената ще излезе Александър Колев. На 12 декември публиката ще може да се наслади на изпълнението на Мона, на 20 декември – на DARA EKIMOVA, а на 27 декември концертната поредица ще продължи с Филип Донков.
Освен музикалните прояви, посетителите ще имат възможност да разгледат базар на изкуствата и занаятите. Предвидени са и специални коледни инициативи за децата и възрастните. На 19 декември в „Музеят на хляба“ ще се проведе празнична работилница за изработване на коледни картички.
Със съчетанието от празнични атракции, културни прояви и музикални срещи „Коледна мечта“ обещава да превърне декемврийските дни в споделено преживяване, изпълнено с настроение и коледен дух.
Стара Загора отново ще даде възможност на своите жители и гости да усетят магията на най-светлите празници, да създадат незабравими спомени и да споделят радостта от наближаващата Коледа.