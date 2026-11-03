Тази седмица Симфониета-Враца посреща великолепни музиканти: концертмайстора на Vienna Volksoper Анне Нагл, блестящата пианистка и преподавател в Моцартеум-Залцбург, Австрия – Биляна Цинликова и австралийския диригент Малкълм Юен.
Ще имаме удоволствието да ги чуем на 5 ноември в градската зала в „БРАМС, В РЕ – РАЗЛИЧНИТЕ КОНЦЕРТИ“ в концертна програма с едноименни тоналности, която създава смислова арка между две от значимите творби на композитора: Йоханес Брамс – Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 77 и Концерт № 1 за пиано и оркестър в ре минор, оп. 15.
Първият концерт за пиано в ре минор е първото оркестрово произведение, достигнало до концертния подиум и разкрива младия Брамс: дързък, драматичен и устремен към големите симфонични форми. Близо две десетилетия по-късно Концертът за цигулка в ре мажор представя зрелия майстор, постигнал забележителен баланс между виртуозност, лиризъм и симфонична дълбочина. И двете творби звучат на една и съща „височина“ и свързват имената си с месец януари, но разкриват различни етапи от артистичното израстване на Брамс – от бурния порив на младостта до увереността на творческата зрялост.
В концерта на 5 ноември от 19.00ч. в градската зала ще чуем още и Йозеф Щраус – Валс „Музика на Сферите“, оп. 235 (премиера за България).
Билети: на касата в Билетен център „Гъбката“ Тел.: 0895 702 624, 0876 113 545. Цените в предварителната продажба са преференциални.