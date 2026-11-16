На 19 ноември младата пианистка Илюн Бюркев ще изпълни Втория концерт на Сен-Санс в зала „България“, а на диригентския пулт ще застане Наталия Пономарчук – украинската диригентка, работила с Лондонската филхармония и Симфоничния оркестър на Би Би Си.
Илюн Бюркев е родена през 2008 година и е сред младите пианисти, които вече изграждат международна кариера. След обучението си в Истанбул тя продължава в университета „Моцартеум“ в Залцбург при проф. Павел Гилилов. Стипендиант е на Музикалната академия в Лихтенщайн, а през 2023 г. печели трета награда на конкурса Jeune Chopin.
В София Бюркев ще изпълни Концерт за пиано и оркестър №2 на Камий Сен-Санс – творба, прочута с изключително трудната си солова партия.
Наталия Пономарчук пристига в София с опита на диригент, работил с някои от най-авторитетните британски и европейски оркестри – Лондонската филхармония, Симфоничния оркестър на Би Би Си, Берлинския радиооркестър и Оркестъра на епохата на Просвещението. От 2018 година тя е главен диригент на Киевския камерен оркестър към Националната филхармония на Украйна.
Нейната задача в София е особено интересна: да изгради два напълно противоположни музикални образа на Ян Сибелиус.
Концертът ще започне с „Финландия“ – произведението, което в края на XIX век се превръща в музикален израз на финландското национално самосъзнание. Мощните медни инструменти, драматичните оркестрови сблъсъци и прочутият химничен епизод са направили тази партитура разпознаваема по целия свят.
След антракта ще прозвучи Четвъртата симфония – едно от най-радикалните произведения на Сибелиус. Вместо познатите романтични кулминации композиторът използва пестелива оркестрация, напрегнати хармонии и необичайни тематични развития. Тази музика поставя пред диригента съвсем различно предизвикателство – да задържи напрежението там, където силата не идва от оркестровия обем, а от всеки отделен звук.
19 ноември е среща с две музикантки в различни етапи от кариерата си: Илюн Бюркев, която тепърва заявява присъствието си на международната сцена, и Наталия Пономарчук, която вече има зад гърба си утвърдена кариера с водещи европейски оркестри.