Италианска елегантност, изискан джаз и модерно звучене се срещат в една специална музикална вечер в София.
На 14 ноември 2026 г. Sofia Live Club ще посрещне италианската джаз певица Andrea Celeste, която за първи път ще се представи пред българската публика в компанията на The Italian Jazz Band. Концертът обещава среща с богатството на италианската музикална традиция, свободата на джаза и динамиката на съвременното поп звучене – в атмосфера, която съчетава изисканост, непосредственост и клубна енергия.
В центъра на музикалното събитие ще бъде гласът на Andrea Celeste, позната още като Celeste Ieffa – артист с характерен стил, впечатляващо сценично присъствие и международна кариера. Заедно с петима музиканти тя ще представи програма, която преплита италиански и международни класики в нови, елегантни аранжименти.
От нежни, интимни балади до композиции с ритъм и настроение за танц, вечерта ще предложи разнообразно музикално преживяване, в което джазът запазва своята свобода, а мелодичността на италианската песен естествено се среща със съвременното звучене. Това е музика, която не разчита единствено на виртуозност, а търси близост с публиката и създава усещане за споделена вечер.
Andrea Celeste – глас с международно признание
Andrea Celeste е италианска певица, автор на песни и продуцент с шест албума в своята дискография. Нейният вокален стил съчетава емоционална дълбочина, техническа прецизност и естествена елегантност. Критиката описва гласа ѝ като „хипнотичен, мощен и изискан“ – определение, което подчертава както неговата въздействаща сила, така и деликатността на артистичния ѝ подход.
В професионалния си път Celeste е работила с редица утвърдени имена от международната музикална сцена, сред които звукозаписният продуцент Al Schmitt, носител на 23 награди Grammy, американският вибрафонист Joe Locke и пианистът Dado Moroni.
Концертната ѝ биография включва участия на престижни сцени и музикални форуми, сред които Blue Note Milano, Dizzy’s Club в Ню Йорк и Monte Carlo Jazz Festival. Тези срещи с различни музикални традиции и публики допринасят за изграждането на артистичен почерк, в който джазовата свобода се съчетава с изразителността на италианската песен.
Освен на концертната сцена, Andrea Celeste е сред вокалистите, ангажирани с престижни международни събития. Тя е пяла за световноизвестни марки като Bulgari, Versace, Porsche, Ferrari и Boeing, което свидетелства за присъствието ѝ в пространства, където музиката, културата и високият стил се срещат.
The Italian Jazz Band – музикална среща отвъд жанровете
Специално за концерта в София Andrea Celeste ще бъде подкрепена от формацията The Italian Jazz Band – ансамбъл, който обединява музиканти с богат международен и студиен опит.
В състава участват:
Andrea Celeste (Celeste Ieffa) – вокал
Paolo Maffi – саксофон
Maurizio Lavarello – пиано
Federico Fugassa – контрабас
Roberto Maragliano – барабани
Музикантите имат опит в участия на джаз фестивали и престижни клубни сцени, както и в звукозаписни проекти за кино, телевизия и театър. В общото звучене на формацията италианският усет към мелодията се среща с импровизационната свобода на джаза и енергията на модерния поп.
Резултатът е музикален формат, който запазва изтънчеността на джаз изпълнението, но същевременно предлага достъпно, живо и непосредствено преживяване. Именно тази комбинация превръща The Italian Jazz Band в подходящ партньор за вечер, в която музиката не остава само на сцената, а естествено се разгръща сред публиката.
На 14 ноември Sofia Live Club ще се превърне в пространство за среща с характерната италианска елегантност, представена през езика на джаза. В клубната атмосфера на мястото концертът ще предложи различна перспектива към познати музикални произведения – с внимание към детайла, свежи аранжименти и свободата на живото изпълнение.
Вечерта с Andrea Celeste и The Italian Jazz Band е покана към почитателите на джаза, италианската музика и качествените концертни преживявания. Събитието съчетава международен артистичен опит и близостта на клубната сцена, където всяка мелодия може да се превърне в споделен момент.