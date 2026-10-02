„Не се прави! / FAKE NO MORE!“ е темата на 16-ото издание на ACT Фестивал за свободен театър, 17–24 октомври, София.
Тази година ACT не иска да се преструва. Не на сигурността, когато я няма. Не на готовите отговори. Не на позите.
“Искаме театър, който рискува да бъде истински – жив, несъвършен, неудобен, смешен, политически, личен и свободен. Не искаме театъра да бъде единственото място, където преструвката е честна. ACT 2026 казва: Не се прави! Бъди там.
Кажи го. Направи го. Fake no more! Колкото и съдържателно да звучи това, и тези думи са празни клишета, породени от изконния двигател на човешката цивилизация: мързела. За това каним публиката да се размърда и види нещата такива, каквито може би всъщност са. А може и да не са. Свободната сцена не е езиков модел, който само да преповтаря вече предложените истини, тя създава нови истини. Тя дава пълна свобода за смели експерименти и честен, безкомпромисен диалог в обществото. “I started a joke” казват Fat(k)e No More, а преди тях и други неподправими музиканти.” – споделят организаторите.
АСТ Фестивал за свободен театър 2026 се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община, в партньорство с Гьоте-институт България, Италиански културен институт в София, Австрийски културен форум, EFFEA, EAIPA, РЦСИ Топлоцентрала, Сцена DERIDA, I AM Studio, Театър О3, ВИДЕНИЕ, Културно пространство BOBBINA, Студио Еquipaж, Университетски театър НБУ и много други. Ние сме част от 3XPER1ENCE.
От 17 до 24 октомври осем различни пространства на свободната сцена в София ще представят програма от театър, пърформанс, съвременен танц, музика, визуални форми и представления за деца. Появяват се нови пространства за представяне и създаване на културни проекти, и благодарение на тях ще видим една прекрасна фестивална програма – среща между български и международни професионалисти, която ще бъде наблюдавана от международни куратори и софийската публика.
Фестивалът започва на 17 октомври с паралелна програма: „Такъв е животът“ в Театър О3, „Лимони х5“ на Сцена Дерида, и „Докато чакаме Годо“ в I AM Studio. В BOBBINA ще гледаме „Камшичен вятър“, а края вечерта ще завърши DJ set по повод откриването на фестивала.
Същия ден започва и международният фокус с важен акцент от програмата. [EOL]. End of Life на колектива ДАРУМ е немско-австрийски проект, който съчетава театър, пърформанс и виртуална реалност. В центъра е апокалиптичен сценарий, в който зрителите стават служители на фиктивна технологична корпорация и трябва да решат кои дигитални светове и спомени да бъдат запазени и кои заличени. Всеки участник самостоятелно изследва с очила за VR изоставените пространства на въображаемия първи метавселенски свят. Спектакълът е сред десетте най-забележителни продукции на 2024 г. според селекцията на Берлинския театрален фестивал “Theatertreffen” през 2025 г. Гостуването на ДАРУМ се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България и Австрийския културен форум. Събитието ще протече с целодневен график и може да бъде посетено между 17 и 20 октомври, в пространство Videnie.
Сред международните акценти е „In Between #2“ на гръцката режисьорка и драматерапевтка Георгия Цангараки, създаден в рамките на EFFEA – европейска мрежа за фестивали и артисти, подкрепяща трансгранични творчески партньорства.
Проектът е резултат от резиденция с участници от Гърция, България и Румъния. Вдъхновен от „Вакханки“ на Еврипид, спектакълът изследва театъра като ритуал чрез ритъм, движение, глас и колективно преживяване. В основата на творческия процес е методът на Цангараки „Спирален ефект“, който свързва движение, емоция и глас и превръща сцената в пространство за среща и трансформация.
На 23 октомври „Seems Familiar“ от Симона Дабия и Деян Георгиев ще предложат две релности. Чрез споделени житейски истории и движение „със и през другия“ изпълнителите изграждат близост, в която телата сякаш се носят едно друго в застинало време.
На 24 октомври фестивалът ще представи три международни продукции. Между тях се подрежда необичаен спектакъл, който ще превърне градското пространство и движението с велосипед в театралното преживяване. „Шампионът и комарът“ на италианската компания Faber Teater и артиста Марио Киапуцо започва на пл. „Св. Александър Невски“, откъдето артистите и публиката потеглят с велосипеди към РЦСИ „Топлоцентрала“. В центъра на спектакъла е историята на легендарния италиански колоездач Фаусто Копи, чиито живот, състезания и епоха се превръщат в театрално пътуване през Италия и историята на ХХ век. Така маршрутът между две точки на София става сцена, а самото придвижване е в част от разказа. За да се включат в спектакъла, зрителите трябва да разполагат със собствен велосипед. Събитието е подкрепено от Италианския културен институт в София.
Видина Попов представя „Аз съм българче?!“ — спектакъл за идентичността, принадлежността и невъзможността да се побереш само в една родина. Може ли една ромка да стане суперзвезда във Виена? Какво означават „корените“, когато си второ или трето поколение имигрант? И какво се случва с човека, който непрекъснато преминава между различни светове?
„История на една страст“ ще представи виртуозният фламенко артист и хореограф Карлос Отеро, който влиза във взривяваща среща с Ася Иванова. С включени мотиви от приключенията на Дон Кихот и Санчо Панса ще бъдем свидетели на музикално-театрално преживяване, наситено с хумор, страст и неочаквани обрати.
Българската програма събира актуални представления на родни артисти от независимата сцена. В РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА публиката ще може да види „INSERT COIN / PLAYER ONE“ на Коста Каракашян, „Пианисимо“ на Театър – Студио Персона, „Тела на властта“ на Ива Свещарова и Вили Прагер, „Съ-повърхност“ на Станислав Генадиев и Виолета Витанова.
Театър О3 ще бъде активен през всеки от осемте фестивални дни — от „Такъв е животът“ на Ванеса Гуджова и Яна Донева и „Враг в класа“ по Найджъл Уилиямс, до две представяния на „Морфин“ на Кристина Беломорска, „Дърво без корен“ по разкази от Николай Хайтов, „Госпожица Юлия“ на Вероника Шомаклийска, „Прах при прахта“ и „Кланица“ на Савина Бързева.
На Сцена Дерида са включени „Лимони х5“ на Мария Страшилова, „Въртележка“ на Диа Мантова, „Персона“ на Патрисия Господинова, по Ингмар Бергман.
В I AM STUDIO — „Докато чакаме Годо“ от Делян Илиев, „Нощта на Гетсби“ от Анастасия Събева и Никол Трендафилова. Очаквайте и детските представления „Кай – тигърът от голямото езеро“ на Магда Борисова и „София и хвърчащото креватче“ от Момчил Коритаров.
Фестивалът излиза и извън традиционните театрални пространства с „Криминален дневник – том 1“ на Възкресия Вихърова в НБУ, „Името на камъка“ на Явор Костов-Йондин в CAMERA ELEKTRONICA и „Камшичен вятър“ на Мила Люцканова в BOBBINA.
ACT е част от 3XPER1ENCE — обединение на седем фестивала от независимия културен сектор. Идеята е проста: „Отказваме да бъдем конкуренция и избираме да бъдем партньори.“ В обединението участват ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест, 180° – Лаборатория за иновативно изкуство, YOU ARE NOT ALONE, МЕЛБА Design Festival, DERIDA DANCE FEST и ACT Фестивал за свободен театър. Ние събираме различни художествени езици, публики и пространства, но споделяме една обща територия — независимата културна сцена.
Може би онова, което търсиш се случва само веднъж — между артист и публика, в реално време, без възможност за повторение. НЕ СЕ ПРАВИ. FAKE NO MORE.