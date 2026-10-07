На 28 ноември 2026 г. село Усойка ще бъде домакин на празник, посветен на едни от най-разпознаваемите вкусове и кулинарни традиции на България. Народно читалище „Васил Левски – 1938“ организира фестивала „На ракията и туршията, виното и мезето“, който обещава да превърне селото в своеобразна сцена на българското гостоприемство.
Събитието ще се проведе в събота, 28 ноември, от 11:00 часа, пред читалището в село Усойка. Идеята е проста, но носи в себе си силен заряд – да бъдат събрани на едно място домашните вкусове, рецептите, уменията и традициите, предавани от поколение на поколение.
В центъра на фестивала ще бъдат домашната ракия, вкусните туршии, ароматните вина и апетитните мезета. Организаторите отправят покана към всички, които ценят автентичната българска трапеза и желаят да покажат своите домашни произведения.
Особен акцент в програмата е участието на специален гост и член на журито – шеф Чоткин, познат на публиката като победител в шестия сезон на „Hell’s Kitchen“. Неговото присъствие се очаква да добави професионален кулинарен поглед към надпреварата и да превърне оценяването на участниците в един от интересните моменти на празника.
Но фестивалът няма да бъде само състезание. Зад него стои по-важна идея – съхраняването и популяризирането на българските традиции. Виното, ракията, туршиите и мезетата са не просто храни и напитки, а част от културната памет на българското семейство и от онова усещане за споделеност, което отдавна събира хората около трапезата.
В Усойка тази традиция ще получи своя празничен облик. Очаква се посетителите да могат да се насладят на домашни вкусове, да обменят рецепти и опит и да прекарат време в атмосфера на добро настроение и българско гостоприемство.
Фестивалът е и своеобразна среща между традицията и съвременната кулинарна култура – между домашния майстор, който пази семейна рецепта, и професионалния готвач, който търси нов прочит на добре познатия вкус.
На 28 ноември Усойка няма просто да празнува храната и напитките. Тя ще празнува паметта, труда и вкуса на България.
А посланието на организаторите е ясно и напълно в духа на събитието:
„Заповядайте да споделим вкуса, традицията и доброто настроение!“