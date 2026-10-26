Само в рамките на един уикенд Bulgaria Mall ще съчетае две различни теми – пъстрото настроение на Хелоуин и творчески занимания, вдъхновени от Деня на народните будители.
В събота, 31 октомври, от 11:00 до 16:00 ч. малките посетители ще могат да се включат в Хелоуин игри, арт занимания и рисуване на лице.
В специалния Хелоуин кът на ниво партер до Cake Collection, ще ги очакват три тематични предизвикателства – „Хвърляне на рингове върху вещерска шапка“, „Нахрани чудовището“ и „Тиквен боулинг“.
За малките творци е подготвена и арт и крафт работилница „Чудовище от отпечатък на ръчичка“. С малко въображение всяко дете ще може да създаде свое собствено Хелоуин чудовище и да отнесе творбата си вкъщи.
Празничната програма ще бъде допълнена с рисуване на лице с Хелоуин мотиви, съобразени с възрастта и желанията на децата. Разбира се, бонбоните също са предвидени.
В неделя, 1 ноември, от 11:00 до 16:00 ч. програмата ще бъде посветена на Деня на народните будители.
Децата ще могат да се включат в творческата работилница „Таен сандък на будителя“, в която ще превърнат малка картонена кутийка в старинно ковчеже с орнаменти, печати, канап и златисти детайли. В него ще могат да поставят свои символични „съкровища“ – мини книга, перо, карта или послание.
Част от програмата ще бъде и калиграфия с перо и мастило, която ще запознае децата с красивото писане и ще им даде възможност сами да изпробват тази техника.
31 октомври, събота | 11:00–16:00 ч.
Хелоуин игри, арт занимания и рисуване на лице
1 ноември, неделя | 11:00–16:00 ч.
Творчески занимания за Деня на народните будители