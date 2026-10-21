Общоградски тържества, спортни инициативи, театрално изкуство и концерти ще обединят жители и гости на Радомир в дните от 20 до 26 октомври.
Радомир се подготвя да отбележи своя празник с наситена културна, спортна и развлекателна програма, която съчетава уважението към местните традиции с духа на съвременния градски живот. От 20 до 26 октомври жители и гости на града ще имат възможност да се включат в разнообразни събития, посветени на културното наследство, изкуството, музиката и общностния дух.
Празничните прояви са замислени като среща между поколенията, в която историята и традициите на Радомир намират естествено продължение в съвременния културен живот. Програмата предлага събития за различни възрасти и интереси – от ученически футболен турнир и театрално представление до концерти, ретро автомобилно шествие и тържествена празнична програма.
Спорт, просвета и театър поставят началото на празничните дни
На 20 октомври от 11:00 ч. ще се проведе ученическият футболен турнир „Христо Радованов“, който поставя акцент върху активния начин на живот, отборния дух и участието на младите хора в обществения живот.
На 22 октомври програмата продължава с изложбата „Два века просвета – Килийно училище, село Радибош“, организирана от Общинския исторически музей – Радомир. Събитието, насрочено за 14:00 ч., насочва вниманието към развитието на образованието и просветните традиции в региона. То е и възможност за съвременната публика да преоткрие значението на училището като средище на знание, духовност и обществен напредък.
Същата вечер, от 18:00 ч., публиката ще може да се наслади на концерт-спектакъла „От Виена до Ню Йорк“, представен по покана на Народно читалище „Напредък – 1895“. Музикалното пътешествие обещава да внесе елегантност и артистично настроение в празничната атмосфера.
Музика и ретро автомобили – среща с духа на миналото
На 23 октомври от 20:00 ч. е предвиден концерт на Миро – едно от музикалните събития в програмата, което се очаква да привлече почитатели на българската поп музика.
На следващия ден, 24 октомври, от 10:00 ч. улиците на Радомир ще се превърнат в сцена на автомобилната история с ретро парад, организиран съвместно с „Авангард“. Класическите автомобили ще върнат публиката към различни епохи на автомобилостроенето, когато характерният дизайн, хромираните детайли и индивидуалният стил превръщат всяка кола в разпознаваем символ на своето време.
Инициативата е сред атрактивните акценти на празничната програма и предлага възможност за среща с любопитни образци на автомобилното наследство.
26 октомври – денят на тържествата и общоградското веселие
Кулминацията на празничните прояви е на 26 октомври, когато програмата ще започне с тържествена света литургия от 09:00 ч. в православния храм „Св. Димитър“.
От 11:00 ч. на площад „Свобода“ ще се състои церемонията по награждаване на победителите в ученическия футболен турнир „Христо Радованов“. Така спортната инициатива ще намери своето естествено продължение в деня на общоградското честване.
След официалната част празничното настроение ще продължи с обедна програма, включваща концерт на самодейните състави и певческите групи от община Радомир. Тяхното участие поставя във фокуса местния талант, самодейното изкуство и съхраняването на българските културни традиции.
Вечерната програма на 26 октомври ще предложи разнообразие от музикални стилове и изпълнители.
От 18:30 ч. на сцената ще излязат Александра Вучева и трио „Омая“. В 19:00 ч. музикалната програма ще продължи с Мона, а от 20:00 ч. публиката ще може да чуе Емилия.
Финалният акцент е предвиден за 21:00 ч. с участието на Giorgios Adamopoulos & Bouzouki, които ще внесат средиземноморско настроение и балкански ритми в празничната вечер.
Съчетаването на различни изпълнители и музикални направления превръща заключителната програма в своеобразен музикален мост между поколенията и предпочитанията на публиката.
Празникът на Радомир е повече от поредица от културни и развлекателни прояви. Той е възможност жителите на града да споделят общи емоции, да отдадат заслужено внимание на местната история и да подкрепят инициативите, които съхраняват културната идентичност на общността.
От просветните традиции и ученическия спорт до театъра, музиката и ретро автомобилите – програмата представя различни лица на градския живот и подчертава значението на културата като обединяваща сила.
В края на октомври Радомир ще има възможност да покаже своята жизненост, гостоприемство и уважение към наследството си. А най-важният елемент на празника остава участието на хората – онези, които с присъствието, таланта и ангажираността си придават истински смисъл на общоградското честване.
Радомир кани своите жители и гости да станат част от празничните дни и заедно да отбележат събитието с настроение, уважение към традициите и поглед към бъдещето.