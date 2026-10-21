На 28 октомври сцената на CLWD в София ще се превърне в пространство за музикално и визуално преживяване, в което Прея ще представи албума си „Lava“ в специален концертен формат. Публиката ще има възможност да открие познатите песни през нова перспектива – с ексклузивни версии на живо, различни аранжименти и цялостна аудиовизуална концепция.
Сред композициите, които ще прозвучат в специалните си live версии, са „Диамант“, „MÓMA“, „Кожа“, „Север-Юг“ и други песни от албума. Концертът обещава да надгради познатото звучене на „Lava“, като постави акцент върху емоционалното въздействие на музиката и връзката между изпълнителката и нейната публика.
На сцената Прея ще бъде заобиколена от своя утвърден творчески екип – музикантите Денис Попстоев, Евден Димитров, Петър Йотов и Радо Казасов. Към тях ще се присъединят танцьорите от 360 Dance Academy и трио Trinity, които ще допринесат за многопластовото сценично представяне със своя талант и артистично присъствие.
Съчетанието от музика на живо, танц и визуални елементи ще превърне вечерта в повече от традиционен концерт – в цялостно преживяване, което разкрива нови нюанси от музикалния свят на Прея.
Събитието на 28 октомври в CLWD, София, е възможност за почитателите на изпълнителката да чуят любимите си песни в различна светлина и да се докоснат до творческата концепция зад „Lava“.
Билети за концерта могат да бъдат закупени онлайн.