Тази седмица градската зала ще бъде сцена за успешния цикъл на „Симфониета-Враца“, Българският инструментален концерт, в който ще прозвучат премиерно: Н. Скалкотас – 5 гръцки танца; Б. Танева – „Море на спокойствието“; Б. Танева – „Musica ad libitum“; А. Танев – Концерт № 2 за пиано и оркестър, както и К. Дебюси, „Следобедът на един фавн“.
Един концерт, който ще завладее публиката с красотата на музиката и с посланията на духовната приемственост между поколенията. Творбата на композитора Александър Танев ще бъде изпълнена от неговата дъщеря, първа изпълнителка на произведението, изследовател и популяризатор на творчеството му Борислава Танева. А нейните най-нови творби ще прозвучат на сцената от възпитаниците ѝ, които следват нейния пример да бъдат посланици на Новата музика.
Солисти в концерта „Поколения“ на 30.10 във Враца са изявените български пианисти : Борислава Танева (пиано), Клавирно дуо „Атмосфери“, Инес Симеонова (пиано).
Музикалното ръководство е поверено на гръцкия диригент Милтос Логиади, роден в Атина, възпитаник на Висшето училище за музика и театър в Мюнхен, настоящ професор по оркестрово дирижиране в Йонийския университет, работил със Симфо¬ничния оркестър на Баварското радио, Лондонския кралски филхармоничен оркестър, Оркестъра на Московската опера, Оркестъра на Хамбургската държавна опера, Виен¬ския камерен оркестър и др.
Билети на касата в Билетен център „Гъбката“, тел.: 0895 702 624, 0876 113 545. Цените в предварителната продажба са преференциални.