„Отива си лятото, идва есента…“ — познат рефрен, превърнал се в своеобразен музикален знак на прехода между сезоните. Песента, която поколения българи разпознават още от първите ѝ акорди, отдавна е част и от училищния живот — изучава се в часовете по музика, а в редица училища звучи и при откриването на новата учебна година.
Тази година емблематичната песен „Непознати улици“ на Мери Бойс Бенд отбелязва 25 години от своето издаване. Четвърт век след появата си песента продължава да заема особено място в българската музикална памет, а едноименният дебютен албум на групата се превръща във важна част от историята на съвременната българска поп и рок сцена.
Още при излизането си „Непознати улици“ получава широко признание. Песента и албумът са сред най-отличаваните заглавия в рамките на първите музикални награди на БГ Радио, където получават общо пет номинации.
През годин
ите песента не просто остава в ефира, а се превръща в устойчив хит. В продължение на 25 години тя е сред 100-те най-излъчвани български песни, а слушателите на БГ Радио я поставят и сред първите десет заглавия в класацията „100 БГ рок песни“.
Този юбилей е повод не само за равносметка, но и за среща с публиката. Мери Бойс Бенд ще отбележи 25-годишнината на „Непознати улици“ със специален концерт в София.
Събитието ще се състои на 21 ноември (събота) от 19:00 ч. в Балната зала на Военния клуб.
За едни това ще бъде завръщане към спомените от началото на новото хилядолетие. За други — възможност да чуят на живо песен, която са познавали още като деца. А за трети — първа среща с музика, която вече има собствена история.
Едно е сигурно — „Отива си лятото, идва есента…“ продължава да звучи. И 25 години по-късно „Непознати улици“ все още води към едни и същи познати чувства.