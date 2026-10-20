Изключителното събитие за Враца и почитателите на класическата музика у нас ще се състои на 23 октомври от 19.00ч. в градската концертна зала. Симфоничният оркестър на Враца и маестро Христо Павлов посрещат изумителен цигулар, който музицира в сърцето на Европа с най-известните оркестри и диригенти, в разцвета на своята блестяща кариера.
Виртуозният цигулар Антон Сороков приветства от Виена публиката на Враца в специално обръщение:
„С огромно удоволствие искам да Ви поканя на 23 октомври във Враца. Заедно със Симфоничния оркестър на Враца ще изпълним едно от най-великите произведения в музикалната история – Концерта за цигулка на Лудвиг ван Бетовен. За мен ще бъде истинско удоволствие да споделя тази прекрасна музика с вас. Очаквам ви с нетърпение на 23 октомври във Враца. До скоро!“
Антон Сороков е австрийски цигулар от руско потекло, дългогодишен първи концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър, солист с блестяща международна кариера и обичан преподавател в престижния Университет за музика и сценични изкуства MDW, Виена. Роден е на 30 септември 1978 г. в Москва, в музикално семейство. Започва да свири на 4 години, а от 1991 г. живее и твори във Виена. Лауреат е на международни конкурси и концертмайстор на редица европейски оркестри. Критиката цени високо неговия изящен тон, прецизност и чувството за стил, които правят изпълненията му дълбоко въздействащи.
Във втората част на концерта „Наследство“ на 23 септември ще чуем Сергей Прокофиев – Симфония № 5 в си бемол мажор, оп. 100
Концертната програма проследява един от най-естествените процеси в историята на музиката – наследяването. В творчеството на великите композитори традицията никога не е застинал образец, а жив източник на идеи, които всяко следващо поколение преосмисля според своята естетика и време. Срещата между Бетовен и Прокофиев разкрива две
различни посоки на това наследяване. От една страна стои Бетовен – авторът, чието творчество се превръща в отправна точка за романтизма и вдъхновява поколения композитори, сред които и Брамс. От друга е Прокофиев – композитор, който съзнателно се обръща към класическите принципи, но ги пречупва през езика на ХХ век, превръщайки се на свой ред в един от най-влиятелните автори за музиката на втората половина на ХХ и началото на XXI век. Така програмата представя класическото наследство не като исторически паметник, а като приемственост и обновление.
Настоящият концерт поставя началото на своеобразен музикален разказ за наследството, който ще продължи в следващите седмици – с поглед към романтическата линия, водеща от Бетовен към Брамс, и към продължението на неокласическата традиция, тръгваща от Прокофиев към музиката на края на ХХ и XXI век.
Заповядайте за билети още днес в „Тъбката“ до х-л Хемус, тел..: 0895 702 624, 0876 113 545 ! Цените са преференциални в предварителната продажба на билетния център.