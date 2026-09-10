Плевен отново се превръща в сцена за любителите на джаз музиката. Днес започва десетото издание на Есенния джаз фестивал, който ще продължи до 12 септември и ще предложи на публиката поредица от концерти на утвърдени български и международни изпълнители.
Фестивалните събития ще се провеждат в парка на Регионалния исторически музей в Плевен, а входът за всички прояви е свободен. Организаторите са подготвили не само разнообразна концертна програма, но и редица съпътстващи инициативи, които превръщат музикалния форум в пространство за среща между изкуството, младите таланти и публиката.
Първата фестивална вечер ще предложи среща с Preyah Live Band, които ще поставят началото на концертната програма. След тях на сцената ще излязат „Александър Михайлов и неговата патърдия“ – формация, съчетаваща различни музикални тембри и стилови влияния.
В състава участват Александър Михайлов – кавал и саксофон, Илко Градев – синтезатори и акордеон, Георги Попов – перкусии, и Виктор Раданов – барабани.
Втората фестивална вечер ще бъде посветена на камерното звучене. Публиката ще има възможност да чуе „Акустик трио“ с Ангел Демирев – акустична китара, Петър Миланов – акустична китара, и Христо Минчев – контрабас.
След тях сцената ще бъде предоставена на Христо Йоцов – барабани и вибрафон, Борислав Йоцов – кларинет, Надежда Йоцова – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас, и струнен квартет на Плевенската филхармония.
Те ще представят камерно-джазовата сюита „Зодиак“ – проект, в който джазовата импровизация и богатството на класическата музика се срещат в едно общо музикално пространство.
Последната фестивална вечер е запазена за Константин Костов, пиано и приятели – German Connection, както и за джаз квинтет „Германия“.
На сцената ще бъдат Бибул Даруиш – вокали, калимба и перкусии, Кристиан Летнер – барабани, Михаел Хорнек – клавишни, перкусии и вокали, Фердинанд Кирнер – китара, и Игор Клюич – бас.
Международното участие ще постави своеобразен финален акцент върху десетото издание на фестивала и ще даде възможност на публиката да се докосне до различни съвременни лица на джаза.
Сред новостите в програмата тази година е джем сешънът с ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен. Инициативата ще се проведе днес и в петък, с клавирен съпровод на Георги Трифонов.
Така фестивалът ще даде пространство не само на утвърдени имена, но и на младите музиканти, които тепърва изграждат своя път в света на джаза.
Организаторите са подготвили и разнообразна съпътстваща програма. Посетителите ще могат да се включат в занимания по джаз танци, изработка и оцветяване на гипсови фигурки, рисуване с вино и други творчески активности.
В рамките на фестивала ще бъде организиран и арт базар, който ще допълни музикалната атмосфера и ще превърне пространството около сцената в своеобразна среща на различни форми на изкуството.
Десетото издание на Есенния джаз фестивал в Плевен обещава три дни, в които музиката, изкуството и творческата енергия ще се срещнат под открито небе. Свободният вход дава възможност събитието да бъде достъпно за широка публика, а разнообразната програма – от международни изпълнители до млади музикални таланти – показва, че джазът продължава да намира нови слушатели и нови пространства за изява.