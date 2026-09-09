Разпродадена зала, пет биса и нестихващи аплодисменти за Звездните тенори в своето поредно гостуване в Несебър в зала „Артиум център“.
Публиката се разгорещи и започна силно да аплодира още с първите изпълнения на великолепните тенори – изявени солисти от българската и световна музикална сцена
Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев (България), Георгиос Филаделфевс (Гърция), под диригентската палка на маестро Петър Димитров, зарадваха своите многобройни почитатели, с нови арии и песни – образци от световния теноров репертоар, подбрани специално за второто издание на звездното шоу.
На финала, буквално възпламенената от щастливи емоции и заряд зала, пееше и не спираше да аплодира своите любимци, които обещаха, че отново ще се върнат в морския град с нова програма.
Любителите на стойностната музика имаха удоволствието да се насладят на най-популярните оперни, оперетни арии и песни от Средиземноморието – италиански канцонети, испански сарсуели, обичани от всички поколения хитове на XX век.
Лятното турне на грандиозното тенорово шоу Звездните тенори Vol. 2 започна блестящо под звездното небе на Приморско, Созопол, Карлово, Горна Оряховица, пНесебър и продължава днес в Гоце Делчев – 8 септември и Козлодуй на 9 септември 2026г.
Събитието е нещо повече от концерт, това е музикално шоу, среща с величието на теноровото изкуство.
„The Star Tenors“ е музикален проект на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов, в съвместна инициатива с „Art Vox Association“, в който доказали себе си певци – тенори представят млади, талантливи изпълнители в различни по форма и жанр музикално-сценични събития.
За концерта на 9 септември в Козлодуй в НЧ „Храм-паметник Христо Ботев – 1879“.