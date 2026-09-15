От 25 до 27 септември Добрич ще бъде домакин на тридневен празник, посветен на хляба, българските традиции и съвременната кулинарна култура. Фестивалът „Пътят на хляба“ ще предложи на жителите и гостите на града богата целодневна програма, разположена на две фестивални локации. Концерти, кулинарни демонстрации, творчески работилници, фермерски базар и опит за поставяне на Балкански рекорд са само част от събитията, включени в програмата. Всички прояви са с вход свободен.
Началото на фестивала ще бъде поставено на 25 септември – празника на Добрич, когато на сцената в парк „Св. Георги“ ще излезе една от най-популярните български изпълнителки – Мария Илиева. На следващия ден, 26 септември, публиката ще посрещне Мона, а музикалният финал на 27 септември е поверен на емблематичната българска рок група Б.Т.Р.
През трите фестивални дни сцената в парк „Св. Георги“ ще бъде център на целодневна програма, предназначена както за деца, така и за възрастни. Водещ на събитията ще бъде актьорът Павел Владимиров, познат на публиката и от телевизионния екран.
В основата на фестивала стои хлябът – не просто като храна, а като част от българската памет, култура и идентичност. Особено място в програмата заема Музеят на хляба, който ще представи специална интерактивна изложба с 30 ритуални и празнични хляба в реален размер.
Посетителите ще могат не само да разгледат традиционните изделия, но и да се включат в практически работилници. Децата и младежите ще имат възможност сами да приготвят хлябове и по този начин да се докоснат до традиции, предавани през поколенията.
Един от най-атрактивните акценти ще бъде опитът за Балкански рекорд „Най-много деца, правещи заедно старинни ритуални хлябове“. Инициативата на Музея на хляба ще събере деца около общото месене и оформяне на традиционни ритуални изделия. При успешно поставяне на рекорда всяко участвало дете ще получи специален сертификат.
Фестивалът ще погледне към хляба и от друга перспектива – тази на съвременното хранене. Специалната тридневна работилница „Бъдещето на хляба“, водена от инфлуенсъра Ваня Грозева, ще представи новите тенденции в храненето и начина, по който една от най-древните храни продължава да се променя заедно със съвременния начин на живот.
Чрез демонстрации, дегустации и активно участие на публиката ще бъдат представени различни съвременни предложения – безглутенови, високопротеинови и нисковъглехидратни варианти. Специално внимание ще бъде отделено и на добре познати български вкусове, които получават нов прочит – сред тях са добруджанки, милинки и баница.
Специален гост в кулинарната програма ще бъде шеф-готвачът Йордан Кръстев – HugTheChef, който ще допринесе със своя професионален поглед към съвременната интерпретация на традиционната кухня.
Втората фестивална локация ще бъде централната пешеходна зона на Добрич – бул. „25 септември“. Именно там в продължение на трите дни ще бъде разположен фермерският базар.
Той ще даде възможност на посетителите да се срещнат директно с производители и да открият богатството на местната и фермерската продукция. Базарът ще постави акцент върху качеството, автентичния вкус и пряката връзка между производител и потребител.
Така в рамките на три дни „Пътят на хляба“ ще събере на едно място музика, кулинария, традиции, занаяти и фермерска продукция, превръщайки Добрич в естествена сцена за среща между миналото и настоящето.
Фестивалът обещава да бъде не просто поредица от събития, а своеобразно пътуване през историята и бъдещето на хляба – от ритуалните обичаи и семейната трапеза до съвременните представи за здравословно хранене и модерна кухня. А в центъра на това пътуване остава хлябът – символ на дома, плодородието, споделянето и българската традиция.