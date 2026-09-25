От днес до 27 септември конна база „Тракиец“ в село Житница отново ще се превърне в център на конния спорт, посрещайки състезатели, треньори, клубове, семейства и почитатели на ездата за едно от очакваните събития в спортния календар – Купа Житница 2026.
В продължение на три дни арената ще бъде домакин на оспорвани състезания, атрактивни паркури и срещи, в които спортният дух ще върви ръка за ръка с емоцията от общуването между хората и конете.
Програмата обещава динамичен състезателен уикенд. Сред акцентите е финалът на Аматьорската лига, който ще събере участници, за които страстта към конния спорт е двигател както на състезателното им развитие, така и на постоянството зад всеки успешен старт. Публиката ще проследи и финала на отборната лига „Деликатес Житница“, където състезателният резултат ще бъде плод не само на индивидуалните качества на ездачите, но и на силата на екипната работа.
Специално място в програмата е отделено и на най-малките участници. Пони ездачите ще имат възможност да покажат своите умения и увереност на състезателния плац, превръщайки надпреварата в празник за цялото семейство.
Кулминацията на уикенда ще бъде Grand Prix за Купа Житница – състезанието, което традиционно привлича сериозен интерес и ще предложи на публиката зрелищна битка по трасето и голям награден фонд.
Купа Житница обаче надхвърля рамките на обикновено спортно състезание. Организаторите са подготвили специални моменти за участниците и публиката, изненади и награди, които да допълнят атмосферата и да превърнат трите дни в преживяване, което остава и извън спортните резултати.
В петък вечер състезателната програма ще отстъпи място на Житненското парти – възможност участници, организатори, приятели и почитатели на конния спорт да се срещнат в по-неформална обстановка и да споделят емоциите от началото на състезателния уикенд.
Именно това е една от отличителните черти на Купа Житница – зад всеки успешен паркур стоят не само конят и ездачът. Зад всяко добро представяне стоят часове тренировки, отдаденост и работа в екип, в която участват треньори, родители, съдии, стюарди, организатори и всички хора, свързани с конния спорт.
Затова Купа Житница е не просто състезание за отличия и награди. Тя е среща на общност, обединена от любовта към конете, спорта и споделените емоции.
25–27 септември 2026 г. | Конна база „Тракиец“, с. Житница
Три дни. Един финал. Една общност.
Там, където конете събират хората.