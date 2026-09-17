София – сцена за световни артисти

Пет години след своето създаване фестивалът LUNAR ще отбележи годишнината си с най-мащабното си издание досега – международен конкурс за имерсивен видеомапинг, който ще събере в София артисти от цял свят. В продължение на четири вечери едно от най-емблематичните пространства в столицата – Ларгото, ще се превърне в зрелищна сцена за съвременно светлинно изкуство.
От 17 до 20 септември 2026 г. София ще бъде домакин на специалното издание на фестивала LUNAR: „Светлините на София“. Събитието е посветено на Деня на София – 17 септември, и ще предложи на жители и гости на столицата четири вечери, в които архитектурата, технологиите и изкуството ще се срещнат в мащабен визуален спектакъл.
В центъра на фестивалната програма ще бъде международният конкурс за имерсивен, или „потапящ“, видеомапинг. Финалистите в него ще създадат специални визуални произведения за София, превръщайки фасадите и пространствата на Ларгото в динамична художествена среда.
Така познатият градски пейзаж ще придобие ново измерение – архитектурата ще се превърне в платно, а светлината ще разкаже истории, създадени специално за българската столица.
Пет години светлина, изкуство и идеи
За петте години от създаването си LUNAR се утвърди като платформа, която събира визуални артисти, технологии и обществени послания в единна художествена среда. В рамките на фестивала досега са представени повече от 170 светлинни творби, създадени от над 70 артисти и артистични колективи от цял свят.
Зад ефектните визуални спектакли стои и ясно изразена концептуална линия. Всяко издание на фестивала е посветено на конкретна художествена идея и поставя теми, които надхвърлят рамките на забавлението – устойчивото развитие, образованието, технологичния напредък, културното многообразие, личната отговорност към околната среда, донорството и други значими обществени въпроси.
По този начин светлинното изкуство се превръща не просто в зрелище, а в средство за разговор с публиката. Чрез езика на съвременните технологии LUNAR поставя актуални теми в публичното пространство и създава възможност за обществен дебат по достъпен и визуално въздействащ начин.
София – сцена за световни артисти
Специалното издание „Светлините на София“ ще събере автори от различни краища на света, които ще работят специално за столицата. Конкурсният формат ще даде възможност на международни творци да интерпретират градската архитектура и история през средствата на видеомапинга и съвременното дигитално изкуство.
Изборът на Ларгото като основна сцена не е случаен. Емблематичният архитектурен ансамбъл в сърцето на София ще се превърне в пресечна точка между минало и бъдеще – място, където историческата градска среда ще срещне най-новите технологии във визуалното изкуство.
В продължение на четири вечери публиката ще може да види произведенията на финалистите и да стане част от мащабния светлинен спектакъл, създаден специално за празника на столицата.
Фестивалът LUNAR: „Светлините на София“ се организира от българското студио за видеомапинг и визуални ефекти MP-STUDIO, в партньорство със Столична община.
Събитието е с вход свободен, което ще даде възможност на жители и гости на София да се потопят в света на светлинното изкуство и да отбележат Деня на София по необичаен и запомнящ се начин.