Сезонът на музикалните открития и виртуозните изпълнения продължава с гостуващи именити италиански музиканти в Симфониета-Враца.
Специално за концерта на 10 септември пристига известният пианист Антонио ди Кристофано – виртуоз с блестяща кариера на петте континента, преподавател в реномирани консерватории и жури на световни конкурси за пиано.
Симфониета-Враца посреща и маестро Паоло Чиарди, чието име блести в афиша на Оркестъра на RAI в Торино, Teatro Verdi в Триест, Teatro Rossini в Пезаро, оркестър „А. Скарлати“ в Неапол, Milano Classica, Симфоничния оркестър на Санремо, Teatro Bellini в Катания, Оперния театър в Будапеща, Националния оркестър на Малта и много други.
Концертът на 10 септември от 19.00ч. „Млади и гениални композитори“ от цикъла „Виртуози на клавишите“ ще предложи програма за широк кръг почитатели на класическата музика. Включени са увертюра към операта „Италианката в Алжир“ на Дж. Росини; Концерта за пиано и оркестър № 21 на В. Моцарт и Симфония № 3 на Фр. Шуберт.
„270 години Моцарт! Моцарт плюс Росини и Шуберт, двама от най-ярките му наследници измежду ранно романтичните композитори – талантливи мелодици със строги структури на музиката под влияние на класическите форми и в същото време неспиращи да експериментират и то на съвсем млади години, точно както и Моцарт. Росини нарича себе си „последният класически композитор“, Шуберт безспорно следва този пример, Росини твори активно до 37-годишна възраст, въпреки че живее сравнително дълго за времето си, Моцарт живее и твори до 35, Шуберт – до 31… Млади и гениални! И двамата романтически композитори се раждат малко след смъртта на Моцарт, но определено са наследници на неговия стил в по-голяма степен от всеки друг…“ из новия каталог на Симфониета-Враца Есен-Зима’26.
Билетите са в продажба в „Гъбката“ до х-л Хемус, тел.: 0895 702 624, 0876 113 545. В продажба е и новият абонаментен план, както и каталогът за сезон Есен-Зима”26, който е с дигитален достъп до включената в него информация за произведенията, композиторите и гостуващите музиканти.