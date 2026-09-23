Тази есен Първомай ще ухае на печени чушки, домати и домашни подправки, но и на състезателен дух. На 26 септември градът ще бъде домакин на първия „Конкурс за най-добра домашна лютеница“, който ще се проведе в рамките на второто издание на Празника на лютеницата.
Инициативата ще събере любители на традиционната българска кухня, които ще имат възможност не просто да представят своята рецепта, а да приготвят лютеницата си на живо пред публика. Всеки участник ще донесе своите продукти, подправки, заготовки и, разбира се, онези малки кулинарни тайни, които превръщат една обикновена рецепта в семеен специалитет.
В конкурса могат да се включат семейства, приятелски компании, читалища, фермери, ресторантьори, млади хора и участници от други населени места. Отборите могат да изберат собствено име и състав – от „Баба и внучка“ и „Съседите“ до „Читалището“, „Майсторите“, „Фермерите“ или „Младите“.
Участниците трябва да осигурят всичко необходимо за приготвянето на своята лютеница – продукти, заготовки, подправки, тава, газов котлон и бъркалка. Организаторите ще предоставят масите, а останалото зависи от уменията, рецептата и въображението на състезателите.
След приготвянето ще настъпи и най-вкусният момент от надпреварата – дегустацията. Лютениците ще бъдат оценявани както от специално жури, така и от публиката, която също ще има възможност да определи своя фаворит.
Предвидени са награди в различни категории, сред които „Най-люта“, „Най-бабина“, „Най-автентична“, „Най-оригинална“ и „Любимец на публиката“. Така конкурсът ще даде възможност да бъдат отличени не само най-добрите кулинарни умения, но и разнообразието от традиции и вкусове, които съществуват в българските домове.
Зад състезателния характер на инициативата стои и по-важна идея – да бъде съхранена и показана една от най-разпознаваемите домашни традиции в българската кухня. Защото лютеницата не е просто комбинация от чушки, домати и подправки. Тя носи спомени за края на лятото, за семейната работа около печката, за рецептите, предавани от поколение на поколение, и за вкуса, който във всеки дом има свой собствен почерк.
Именно този личен почерк организаторите очакват да видят на Празника на лютеницата в Първомай – не просто една рецепта, а вкуса на дома.
Кога и къде?
Първомай, пред Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“
26 септември 2026 г.
Начало: 10:00 ч.
Тази есен в Първомай няма да се търси само най-добрата лютеница. Ще се срещнат традиции, семейни истории, местни вкусове и хора, които вярват, че добрата храна има силата да събира.
Съберете своя отбор. Пригответе рецептата. Донесете вкуса на вашия дом. А коя лютеница ще бъде най-добрата – това ще решат журито и публиката.