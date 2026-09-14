Hut Hop Race се завръща на 7 ноември с най-мащабното си издание досега: 6 часа, една карта, отбор от двама и цяла планина от възможности.
Кирил Николов – Дизела и Димитър Желязков предизвикват бегачи, планинари, семейства и любители на приключенията да открият Витоша по различен начин.
Ако за теб планината не е просто място за разходка, а територия за приключения, Hut Hop Race 2026 те търси. Запиши се сега!
За трета поредна година двама от най-изявените български бегачи и приключенци: Кирил Николов – Дизела и Димитър Желязков, заедно с хижа „Септември“, организират нестандартното състезание Hut Hop Race. To събира планинско бягане или преход, ориентиране, отборна игра и приключение. Зад идеята стои желанието Витоша да бъде опозната чрез истинско преживяване: с движение, емоция, решения, малко неизвестност и много моменти, които се споделят с човека до теб.
Тази година предстои най-мащабното издание на Hut Hop Race досега, с възможност за участие на до 150 отбора – 300 души, както и до 100 деца. На 7 ноември Витоша отново ще се превърне в огромно игрално поле, в което няма предварително начертан маршрут, но има партньор, карта и ограничено време от шест часа за максимално пълноценно приключение.
В Hut Hop Race няма класическо трасе от старт до финал. Всеки отбор е от двама души и получава карта на Витоша, върху която са отбелязани различни обекти – хижи, заслони и върхове. Правилото е просто: колкото по-далеч и по-трудно е достигането му, толкова повече точки печелиш. Отборите сами изграждат маршрута си и решават как да съберат максимален брой точки между 9:00 и 15:00 часа. Достигането до обектите се удостоверява с електронен чип SportIdent.
Тази година има и два специални етапа, които носят допълнителни точки. Какви ще бъдат те, участниците ще разберат на място.
„В Hut Hop Race има място както за хората, които гонят резултати, така и за онези, които просто искат един различен ден в планината.“ – споделят организаторите от хижа „Септември“. За най-състезателно настроените е дисциплината „Бегачи“, в която първите три отбора получават парични награди. „Скороходци“ е дисциплина за хората, които искат приключението, но не и напрежението. Подходяща е за любители на природата, приятели, двойки и семейства, включително за хора без предишен опит в подобни състезания. А за малките е създадено специално 3-километрово трасе за възраст от 4 до 13 години, с безплатно участие след регистрация. То няма състезателен характер и децата могат да бъдат придружавани от родител. Всяко дете, което стигне до финала, получава медал, грамота и малък подарък, защото тук истинската победа е първата среща с удоволствието от движението и планината.
Тазгодишното издание се реализира с подкрепата на UNIQA, Heineken 0.0 и Harmonica.
UNIQA е до Hut Hop Race от самото начало и подкрепя активния начин на живот, смелите предизвикателства и свободата да се движим напред с увереност.
Heineken 0.0 застава зад събитието за втора година – като освежаващия избор без алкохол за момента след усилието, когато е време приключението да се превърне в история за споделяне.
За първи път към партньорите се присъединява и Harmonica, която ще добави свое лакомство към стартовия пакет на участниците.
Готов ли си да видиш докъде ще стигнеш?
7 ноември 2026 г. Хижа „Септември“. Витоша.
Стартът е в 9:00 часа.
Ще получиш карта. Ще имаш шест часа. Ще имаш човек до себе си.
Събери своя отбор от двама и запази мястото си в приключението.
Регистрирай се сега: https://tracksport.live/e/hut-hop-race-2026