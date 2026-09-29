Маги Джанаварова уверено поема в нова посока в своята музикална кариера, а началото на този етап ще бъде белязано от специална среща с публиката. На 13 ноември певицата ще представи новата си музика на сцената на клуб „Строежа“, където за първи път на живо ще прозвучат всички песни от предстоящото ѝ EP „Белези“.
Концертът ще бъде своеобразна кулминация на музикалната трансформация, която Маги започна да показва през последните месеци. С новия проект тя разкрива по-лична и емоционална страна от творчеството си и поставя началото на период, в който преживяванията, промяната и личното израстване заемат централно място.
Само няколко седмици преди концерта, в средата на октомври, предстои премиерата на „Белези“. EP-то включва пет песни, вдъхновени от важни моменти и лични преживявания, превърнали се в част от пътя на изпълнителката. Проектът надгражда музикалната посока, която Маги вече започна да развива с последните си сингли.
Сред песните в него са познатите на публиката „Лудост“ и „Виновен“ – композиции, които заемат специално място в новия етап от творческия път на певицата. „Лудост“ постави началото на по-интимния разказ, който Маги продължава да развива с „Белези“. Предстои и премиерата на следващия сингъл от проекта, който носи името на EP-то.
На 13 ноември песните от „Белези“ ще получат нов живот пред публика. За първи път слушателите, които са ги открили чрез студийните записи, ще могат да ги преживеят и на живо – в цялостна концертна програма, съчетаваща новото звучене на Маги с песни, превърнали се в разпознаваема част от репертоара ѝ през годините.
На сцената до нея ще застанат доказани музиканти – Денис Попстоев на клавишни и саксофон, Петър Йотов на китара и Живко Иванов на барабани. Тяхното участие ще допринесе за плътното живо звучене на концерта и ще даде възможност на новите композиции да прозвучат в различна, сценична среда.
„Белези“ идва като естествено продължение на музиката, която Маги Джанаварова започна да представя след завръщането си на сцената. Проектът не просто събира пет отделни песни, а изгражда цялостен разказ, в който музиката се преплита с лични истории и преживявания.
Така предстоящият концерт в „Строежа“ ще бъде не само премиера на новия материал пред публика, но и важен момент в развитието на артистичния образ на Маги Джанаварова. Между добре познатите хитове и новите песни „Белези“ обещава да очертае следващата глава от нейния музикален път – по-лична, по-зряла и насочена към различно сценично преживяване.