Два последователни концерта в Зала 1 на НДК ще поставят кулминацията на тазгодишното турне на Любо Киров. След десет разпродадени концерта и срещи с хиляди почитатели на летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември изпълнителят ще представи „Футурофония“ в сърцето на София.
Двете вечери са сред най-значимите събития в концертната програма на артиста и ще дадат възможност на публиката да чуе музиката от едноименния му нов албум в най-мащабния ѝ сценичен формат. Наред с новите песни ще прозвучат и най-популярните хитове на Любо Киров, а концертите ще бъдат допълнени от впечатляваща сценична продукция.
Специални гости на софийските концерти ще бъдат MONA и Стенли. Двамата артисти имат специално място в „Футурофония“ – техните гласове звучат в песните „Луна“ и „Пътят към храма“, които са част от новия албум.
Преди големия финал в София турнето ще премине през още два български града. На 5 ноември Любо Киров ще се срещне с публиката в Пазарджик, а ден по-късно – на 6 ноември – концертът ще бъде в Хасково. След двата спектакъла в Зала 1 на НДК предстои още една специална среща с почитателите на музиката му – на 19 ноември в Благоевград.
Тазгодишното турне носи името на новия албум на изпълнителя – „Футурофония“, и се развива като цялостна концертна концепция. В нея характерният музикален почерк на Любо Киров среща ново звучене, съвременни продуцентски решения и мащабна сценична реализация.
Самото заглавие „Футурофония“ е авторски създадена от Любо Киров дума, в която се срещат идеите за бъдещето и звука. „Futuro“ произлиза от латинското futurus – „предстоящ“, „бъдещ“, а „phonia“ води началото си от гръцкото phōnē – „звук“, „глас“. Така името естествено се превръща в своеобразна концептуална рамка на албума – музика, в която емоционалността и разпознаваемият стил на Любо Киров са пречупени през нов саунд и съвременна продукция.
С двата концерта в НДК „Футурофония“ ще достигне своята най-мащабна сценична форма. Софийската публика ще има възможност да проследи развитието на проекта в концертна среда, която събира на едно място новата музика на артиста, неговите утвърдени песни и специалните участия на MONA и Стенли.