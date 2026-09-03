Бургас отново ще се превърне в притегателен център за любителите на добрата храна, качественото вино и живата музика. От 3 до 7 септември пространството пред Експо център „Флора“ ще бъде домакин на традиционния Фестивал на рибата и виното – пет дни, изпълнени с кулинарни изкушения, концерти, танци, игри и забавления за цялото семейство, само на метри от морския бряг.
Фестивалът ще бъде открит на 3 септември от 18:00 часа. Първата вечер ще предложи винено представяне и забавната игра с публиката „In Vino Veritas“, занимания за най-малките, концерт на Мариана Добрева и Самуел Мануелян, както и музикалното участие на гръцката група SIRIS BAND.
На 4 септември празничната атмосфера ще продължи с музика от Украйна в изпълнение на FADIVI MUSIC, а на сцената ще се качат и Kerana & Kosmonavtite. Програмата ще срещне съвременната музика с българския фолклор чрез участието на местни вокални и фолклорни формации. За посетителите е предвидена и семейна викторина.
Специално място в програмата заема младият музикален талант на Бургас Аделина Атанасова, която ще излезе на сцената на 4 септември от 19:30 часа. Тя се занимава с музика от тригодишна възраст и е солист на Детски хор „Милка Стоева“ с преподавател Мариета Секлемова.
Само през 2025 г. Аделина печели първи награди на международните фестивали „Звездите на Гарда“ в Италия и „Корабът на изкуствата“ в Поморие. Тя е сред участниците и в Teen Boom Fest Burgas, а през 2024 г. е отличена от Община Бургас за специални постижения в музиката. Представянето ѝ на фестивалната сцена се очаква да бъде един от емоционалните моменти в програмата.
5 септември ще предложи развлечения още от сутрешните часове. В програмата са включени куклен театър, детско състезание, танци, фолклорни изпълнения и време за приятно следобедно забавление.
Кулинарната сцена ще бъде особено атрактивна от 17:00 часа, когато националният шампион по паеля Николай Генчев и неговият съотборник ще представят специална демонстрация. Двамата ще представят България на Световното първенство по паеля във Валенсия на 20 септември 2026 г.
Вечерната програма ще продължи с изпълнения на Бургаския духов оркестър, Дишо и Криси и Силвия Кацарова.
6 септември ще бъде поредният ден, в който музиката и кулинарията ще вървят ръка за ръка. Посетителите ще могат да се насладят на детско представление, сапунено шоу с балони, конкурс за най-добра рибена чорба на Бургас, винена дегустация и кулинарното състезание „Бързи ръце“.
Особено любопитна ще бъде демонстрацията на италианския кулинарен специалист Giuseppe Magliaccio, който ще представи своите умения пред публиката.
Фестивалният ден ще завърши с впечатляващото участие на специалните гости „MAMBO SONG“ от Венецуела, които ще внесат латиноамерикански ритъм и настроение край морето.
Финалът на празника е на 7 септември, когато програмата отново ще предложи занимания за деца и възрастни, семейни игри, фолклорни и танцови изпълнения и концерти. Сред очакваните акценти е зрелищното огнено шоу на Wolves Family Show.
Кулминацията на петдневния фестивал ще бъде концертът на Boney M Experience, който ще постави музикален финал на празника и ще остави публиката с настроение за още едно морско преживяване в края на лятото.
През всичките фестивални дни гостите ще могат да опитат разнообразни рибни специалитети и други кулинарни предложения, да дегустират вина и напитки и да се включат в богатата съпътстваща програма.
Фестивалът на рибата и виното в Бургас обещава пет дни, в които морето, добрата храна, музиката и празничното настроение ще се срещнат на едно място. А най-хубавата новина за всички посетители е, че входът е свободен.