Четири дни, седем различни локации и богата програма, посветена на театъра, киното и съвременното сценично изкуство, ще превърнат Бургас в своеобразна сцена на младото артистично поколение. От 9 до 12 септември морският град ще бъде домакин на Dream Fest под мотото „Бургас е в главната роля!“.
Фестивалът се организира от НАТФИЗ и Община Бургас, а всички събития в програмата са с вход свободен. Публиката ще има възможност да види осем театрални представления, танцов и куклен спектакъл, девет филмови заглавия, изложби, както и да стане част от първото издание на Младежката конференция за театър и кино.
Dream Fest поставя във фокуса си творческата енергия на младите артисти и стремежа им да експериментират, да търсят нови изразни средства и да преосмислят традиционните граници между сцена и публика.
Сред най-интересните акценти в програмата е „Сауна“ – спектакъл на студентите от IV курс „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Здравко Митков. Представлението ще бъде показано на 12 септември на Централния плаж, където Caribe Beach Bar ще се превърне в необичайна театрална сцена.
Морето, пясъкът и атмосферата на плажа ще се превърнат в естествена част от спектакъла, демонстрирайки една от основните идеи на фестивала – изкуството да напуска познатите пространства и да достига до публиката по неочакван начин.
Именно тази среща между градската среда, морето и сценичното изкуство е сред отличителните черти на Dream Fest. Бургас няма да бъде само домакин, а активна част от фестивалното преживяване.
Официалното откриване на фестивала е на 9 септември с изложба на специалност „Сценография“, разположена на втория етаж във фоайето на Културен дом НХК.
В същата вечер на сцената на НХК ще бъде представен „Декамерон“ на III курс „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Атанас Атанасов. На камерната сцена на Драматичен театър „Адриана Будевска“ публиката ще може да гледа „Метаморфози: любовта боли“ – спектакъл на първия актьорски клас на НАТФИЗ – филиал Бургас, под ръководството на проф. Пенко Господинов.
На 10 септември фестивалната програма продължава с кукления спектакъл „В ритъм с куклите“ на III курс „Актьорство за куклен театър“ на доц. Михаела Тюлева. Същия ден ще бъде открита и изложбата на специалност „Фотография“ в Културен дом НХК.
Вечерната програма ще предложи „С аромат на сини сливи“ на III курс „Танцов театър“, клас доц. Александър Манджуков, както и „Случай от практиката“ – разкази по Чехов, представен от първокурсниците на проф. Пенко Господинов на Голямата и Камерната сцена на Драматичен театър „Адриана Будевска“.
На 11 септември Dream Fest отново ще потърси среща с публиката извън традиционните театрални пространства. В парковото пространство пред зала „Младост“ ще се състои „Мюзикална вечер“, а в Културен дом НХК ще бъде представен „Волпоне“ на дипломантите от специалност „Актьорство за драматичен театър“ на проф. Здравко Митков.
Финалният фестивален ден – 12 септември, ще предложи три различни артистични срещи. На Централния плаж ще бъде представена „Сауна“, в Културен дом НХК – „Летище“, а на открита сцена „Охлюва“ ще прозвучи вокалното представление „Златният Орфей“. И трите продукции ще бъдат представени от професионални актьори, завършили НАТФИЗ през тази година.
Киното заема специално място в програмата на Dream Fest. В рамките на две филмови вечери ще бъдат показани общо девет игрални, документални и анимационни продукции.
Първата кино вечер ще се състои на 9 септември на открита сцена „Охлюва“, а втората – на 11 септември в Младежкия международен център в квартал „Меден рудник“.
По този начин фестивалът разширява своята публика и превръща различни градски пространства в места за среща с киното и съвременната визуална култура.
Паралелно с основната програма Бургас ще бъде домакин и на първата Младежка конференция за театър и кино, която ще се проведе на 11 и 12 септември в Международния конгресен център.
Форумът ще събере млади хора с интерес към сценичните и екранните изкуства и ще предложи кръгли маси, дискусионни панели и практически ателиета, посветени на театъра, сценографията, танца и анимацията.
Така Dream Fest се стреми да бъде не просто поредица от представления и прожекции, а пространство за диалог между поколенията, обмен на идеи и среща между бъдещи и вече утвърдени професионалисти.
В продължение на четири дни Бургас ще покаже, че изкуството може да бъде навсякъде – в театралната зала, в киносалона, в парковото пространство, на сцената край морето и в разговорите между младите творци.
Dream Fest поставя Бургас в главната роля – като град, който не просто посреща изкуството, а му дава пространство да експериментира, да провокира и да създава нови срещи с публиката.