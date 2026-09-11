София ще се превърне в сцена на съвременния европейски музикален звук на 18 септември, когато специалното издание на Francofolies de Bulgarie ще събере четири различни, но еднакво впечатляващи артистични лица. В Южен парк II, зад музея „Земята и хората“, публиката ще има възможност да преживее вечер, изпълнена с модерно поп и dance-pop звучене, електронна музика, хитове и много танци.
Музикалната програма ще предложи своеобразно пътешествие през различни стилове и музикални влияния, като кулминацията ще бъде участието на едно от най-разпознаваемите имена на френската електронна и клубна сцена – DJ Feder.
Френският DJ и продуцент е познат на международната публика с хитове като „Goodbye“, „Lordly“ и „Breathe“. С над 1,5 милиарда стрийма и повече от 300 милиона гледания в YouTube, Feder се утвърждава като артист, който успешно извежда френската електронна музика далеч отвъд границите на страната.
На сцената ще се качи и ENELI – една от разпознаваемите румънски изпълнителки в съвременната dance-pop музика. Нейният каталог вече достига близо 400 милиона стрийма и гледания, а сред международните ѝ музикални партньорства са колаборациите с Mahmut Orhan и Vanotek. Песента „Mhm Mhm“ с Manuel Riva достига до №3 в американската класация Billboard Dance Club, а ENELI получава и номинация за MTV Europe Music Award в категорията Best Romanian Act.
Българското участие ще бъде представено от Rila, която ще предложи своята модерна и емоционална интерпретация на поп и електронния звук. Артистичният ѝ стил съчетава френско-българските ѝ корени с кинематографичен поп, емоционална музикална атмосфера и деликатни влияния от българския фолклор. Именно това превръща появата ѝ на сцената в естествена връзка между българската музикална сцена и международните гости на фестивала.
Началото на вечерта ще бъде поставено от Valentina VoX, която ще открие фестивалната програма със силно сценично присъствие, характерна енергия и музикален заряд.
Музиката започва в 18:20 часа
Организаторите са подготвили стриктна програма, която постепенно ще увеличава музикалното темпо:
18:20 ч. – Valentina VoX
19:15 ч. – Rila
20:00 ч. – ENELI
21:10 ч. – DJ Feder
Фестивалната програма ще продължи до 22:30 часа, а вратите на събитието ще бъдат отворени от 17:30 часа.
Специалното издание на Francofolies de Bulgarie продължава традицията на фестивала да превръща музиката в пространство за среща между френската култура и съвременната европейска сцена. Този път тази среща ще се случи в сърцето на София, където международни артисти и българска публика ще бъдат обединени от общия език на музиката.
Една сцена, четири артисти и една вечер, посветена на европейския звук. На 18 септември София няма просто да слуша музика – София ще танцува.
Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.