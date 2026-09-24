За първи път Благоевград се включва в „Нощ на литературата“ – пет градски пространства ще се превърнат в сцени за съвременна европейска литература на 1 октомври
Благоевград ще бъде част от литературната карта на Европа на 1 октомври, когато градът за първи път ще се присъедини към инициативата „Нощ на литературата“. В продължение на три часа – от 18:00 до 21:00 часа – пет знакови пространства в града ще се превърнат в „читателски гнезда“, в които ще звучат откъси от съвременни литературни произведения.
Инициативата е част от програмата „Благоевград празнува свободата“, а Община Благоевград е съорганизатор на събитието.
Четенията ще се проведат в района на Младежкия дом и квартал „Вароша“ – места, които за една вечер ще придобият ново културно предназначение. Публиката ще може да избира между зала 4 на Младежкия дом, „Къща Литература“, галерия „Свети Лука“, хотел „Кристо“ и Регионалния исторически музей.
Зад всяко „читателско гнездо“ стои различна книга, различен автор и различен литературен свят.
Сред гласовете, които ще дадат живот на текстовете, са певецът Моисей Стойчев, журналистите Иван Кънчев и Цветелина Петрунова и актрисата от благоевградския театър Жанет Керанова.
В „Къща Литература“ Моисей Стойчев ще чете от „Якоб фон Гунтен“ на швейцарския писател Роберт Валзер. В хотел „Кристо“ Цветелина Петрунова ще представи откъси от „Кафенето без име“ на австрийския автор Роберт Зееталер.
В галерия „Свети Лука“ актрисата Жанет Керанова ще прочете откъси от „Роуз е изчезнала“ на финландската писателка Катя Кету. В Регионалния исторически музей журналистът Иван Кънчев ще представи „В орбита“ на английската писателка Саманта Харви.
Младежкият дом ще бъде домакин на „Адажио за Мария“ на българския писател Георги Бърдаров.
„Нощ на литературата“ се провежда за 15-и път в България и тази година ще обедини 13 населени места – София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар.
Инициативата на сдружение „Литературна отсечка“ представя 22 книги от 20 държави, като поставя акцент върху съвременната европейска литература, нейните актуални теми и многообразието от авторски гласове, достигнали до българската публика чрез превода.
За Благоевград участието в „Нощ на литературата“ е първо, но още с дебюта си градът предлага пет различни пространства и пет литературни срещи в една и съща вечер.
На 1 октомври книгите ще напуснат страниците и ще заживеят сред градската среда – в галерия, хотел, музей, културен център и литературно пространство. А Благоевград ще се присъедини към една от инициативите, които показват, че литературата не е само четене, а и среща – между автор, текст, глас и публика.