От 1 до 10 октомври Sofia Green Gallery представя третата самостоятелна изложба на художничката, в която изкуството излиза от рамката, а публиката се превръща в съавтор.
Има един особен миг точно преди нещо да се промени. Преди решението. Преди скока. Преди онзи вътрешен импулс, който ни кара да се почувстваме по-живи. Велиана Симеонова търси именно него – пулса преди полета и онези на пръв поглед малки моменти, от които всъщност е съставено щастието.
На 1 октомври 2026 г. от 18:30 ч. Sofia Green Gallery представя „THE PULSE BEFORE FLIGHT …или анатомия на щастието“ – третата самостоятелна изложба на художничката Велиана Симеонова.
Какво ни дава крила? Как изглежда щастието, преди още да сме го назовали? И може ли един материал, един цвят или една форма да уловят усещането непосредствено преди промяната?
Велиана Симеонова търси отговорите не с думи, а чрез образи, материали, техники и значения. Тя ги среща, наслагва и разменя местата им, превръщайки хартията, боята, водата и формата в своеобразен език на емоцията. Именно в тази игра се ражда нейната визия за най-пулсиращите моменти в живота ни – онези кратки секунди, в които очакването, страхът, радостта и надеждата могат да съществуват едновременно.
Творбите ѝ не дават готов отговор как изглежда щастието. Те по-скоро ни карат да го потърсим в себе си.
Картините и скулптурните обекти в изложбата се движат по границата между предмета и преживяването. Те са неща, пред които можем да застанем „очи в очи“, но и послания, в които можем да пристъпим навътре. Една и съща творба предлага две възможности – да я наблюдаваш отвън или да откриеш собствената си история в нея.
От хартията до усещането
Хартия, лепило, боя и вода – обикновени материали, които в ръцете на Велиана Симеонова се превръщат в деликатни скулптурни обекти. Изработени чрез органичната техника папие маше, те пазят следите от пръстите, четката и самия процес на създаване. Формата се ражда бавно и интуитивно, а размерът и броят на творбите следват творческия импулс.
Велиана не търси ефекта на скъпия или рядък материал. Тъкмо обратното – силата идва от трансформацията на познатото и всекидневното в носител на емоция. Така скулптурите ѝ запазват физическото си присъствие, но едновременно с това отварят пространство за лична интерпретация.
Картините в експозицията продължават това изследване чрез акварел, туш и акрил. Изборът на т.нар. водни техники не е случаен – тяхната флуидност позволява на цвета да се разлива, прелива и наслагва почти по начина, по който се движат и самите емоции.
В тези работи няма опит чувството да бъде фиксирано или обяснено докрай. То остава в движение – между очакването и решението, между колебанието и порива, между мига преди промяната и самия полет.
Публиката вече не е само зрител
Един от ключовите моменти в „The Pulse Before Flight“ е интерактивният характер на изложбата.
По време на откриването Велиана ще покани посетителите да излязат от традиционната роля на наблюдатели и да се превърнат в съавтори.
Публиката ще участва в създаването на обща арт творба, която ще обедини импулсите и емоциите на хората в пространството, за да ги превърне в част от изложбата. Произведение, създадено не само за зрителя, а заедно с него.
За Велиана Симеонова
Велиана Симеонова е родена в Бургас. „The Pulse Before Flight“ е нейната трета самостоятелна изложба, а зад гърба си художничката има и редица участия в групови артистични проекти с български и чуждестранни автори.
В новата експозиция тя представя произведения в малък формат, изпълнени в характерните за нея техники – ефирни работи с акварел, акрил и туш, както и миниатюрни скулптури от папие маше.
Обединява ги интересът към човешкото преживяване в неговите най-тихи, но най-интензивни моменти – непосредствено преди решението, промяната, радостта или полета.