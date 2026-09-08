В свят, в който вниманието ни все по-често е раздробено между екрани, известия, реклами и кратки послания, книгата остава едно от малкото пространства, в които човек може да се спре, да остане насаме със себе си и да потърси смисъл. Именно към тази среща с думите, идеите и въображението призова министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на 14-ото издание на „Алея на книгата“ в София.
„Книгата е част от нашия свят, от изграждането ни като личности и винаги ще бъде такава“, подчерта проф. Вълчев пред гостите и участниците в едно от най-големите литературни събития в столицата.
По думите му четенето е изключително важна част от живота на съвременния човек. Днес обаче то често се случва хаотично – между публикации в телефона, рекламни послания и кратки текстове, които преминават през погледа ни, без да оставят достатъчно време за размисъл.
„Четенето изисква усамотение, общуване с думите, общуване с идеите на автора, осмисляне – нещо, което ни липсва в днешно време. Надявам се със събития като „Алея на книгата“ да върнем именно това“, каза министърът.
Покана към децата – да открият света между страниците
В навечерието на новата учебна година проф. Вълчев отправи специален призив към всички възрастни – родители, баби и дядовци, каки и батковци – да заведат децата при книгите.
Той припомни времето, когато книжката е била сред най-очакваните подаръци за детските празници, и изрази надежда тази традиция отново да намери своето място в съвременното ежедневие.
„Нека да вървим в тази посока, защото само това може да изпълни с вяра и оптимизъм бъдещето на България“, заяви министърът.
Посланието му идва във време, когато възпитаването на навик за четене при най-младите се превръща във все по-важна задача – не само за училището, но и за семейството. Защото любовта към книгите често започва с една прочетена приказка, с първата подарена книжка или с няколко минути, прекарани в четене заедно.
150 издателства и десетки шатри, посветени на книгите
„Алея на книгата“ се организира за 14-а поредна година от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община, ArtSofia, Министерството на културата, БТА, ЕкоПак България АД, „Демократична мозайка“ и Reading Trolls.
Тази година литературното изложение събира над 150 издателства, представени в 69 шатри, разположени в градинката пред НДК и по бул. „Витоша“. Посетителите ще могат да откриват нови заглавия, да се срещат с автори и да се потопят в атмосферата на едно събитие, което превръща книгата в естествена част от градския живот.
Изложението ще продължи до 13 септември.
Председателят на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова благодари на Министерството на образованието и науката за подкрепата при провеждането на инициативата „Походът на книгите“. В рамките на кампанията известни личности посещават детски градини и училища, за да четат на деца и ученици и да ги насърчават да откриват удоволствието от четенето.
„Патиланско царство“ даде начало на литературния празник
Символично началото на тазгодишното издание беше поставено с четене на откъс от обичаната класическа книга „Патиланско царство“ на Ран Босилек. В откриването участваха писателката Вера Накова и малката любознателна читателка Мишел Стоянова, които припомниха, че магията на книгата не познава възраст.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът на София Ирина Дакова, председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Антон Кутев, кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, изпълнителният директор на НДК Ия Петкова, директорът на Столичната библиотека Марчела Борисова и други представители на културния и обществения живот.
И докато София за пореден път се превръща в голяма открита книжарница, посланието на „Алея на книгата“ остава просто, но силно – сред шума на ежедневието винаги си струва да отделим време, за да отворим една книга. Защото понякога няколко страници са достатъчни, за да открием нова идея, нов свят или дори нов поглед към самите себе си.