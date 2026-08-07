Лято 2026 вече има своята нова емблематична морска дестинация. На брега край Созопол NOIR by Green Life предлага различен прочит на плажното изживяване, в който гастрономията, музиката и атмосферата се сливат в едно цялостно преживяване. Новият beach & lifestyle concept не залага единствено на забавленията, а създава пространство, в което срещите, емоциите и красивите летни моменти се превръщат в основен акцент.
Разположен в непосредствена близост до морето, NOIR впечатлява с модерна визия, авторска кухня и внимателно подбрана музикална програма, вдъхновена от естествения ритъм на природата. Концепцията е изградена около идеята хората да се събират не просто за поредното плажно парти, а за да споделят качествено време, съпроводено от стилна атмосфера, добра музика и усещане за истинско присъствие.
Дневната програма следва спокойния ритъм на лятото. Следобедите предлагат възможност за релакс с авторски кулинарни предложения, свежи коктейли и музикален подбор, включващ Organic House, Afro House, Ethno и Mediterranean sounds. С настъпването на вечерта пространството постепенно променя своя облик, а музиката естествено се превръща в мост между гостите и морската атмосфера.
Всяка вечер от седмицата носи собствен характер и различно настроение. Понеделник, вторник и сряда са посветени на спокойствието, летния уют и мелодичното Organic House звучене, което създава усещане за хармония и безгрижни морски дни.
Четвъртък бележи началото на уикенд емоциите с ETHNOIR – музикално пътешествие, съчетаващо Afro Organic House, Ethno и Oriental House. Вечерта продължава с NOIR Unplugged, където живите изпълнения на вокал, китара и перкусии създават интимна атмосфера, която постепенно прелива в DJ сет под откритото небе.
Кулминацията на седмицата настъпва в петък с NOIR Signature – знаковото събитие на концепцията. На една сцена се срещат талантливи музиканти, изпълнители и резидентът DJ FLAMME, които изграждат впечатляващ музикален спектакъл. Живите инструменти плавно се преплитат със съвременно електронно звучене, а вечерята неусетно се превръща в истински празник на лятото.
Съчетавайки изискана кухня, артистична музикална селекция и вдъхновяваща морска обстановка, NOIR by Green Life се утвърждава като една от най-интересните нови летни дестинации по Южното Черноморие. Това е място, където всяка среща носи различна емоция, всяка вечер разказва своя история, а морето остава естественият фон на едно модерно и запомнящо се лятно преживяване.