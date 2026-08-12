От 28 до 30 август Сандански отново ще се превърне в притегателен център за почитателите на българския фолклор и македонската песен. Летният театър в града ще посрещне 34-тото издание на фестивала „Пирин Фолк“ – едно от най-престижните музикални събития в страната, което вече повече от три десетилетия пази традицията жива и открива новите лица на фолклорната сцена.
Организиран от Фен Фолк ТВ и Община Сандански, фестивалът и тази година обещава богата програма, силни емоции и среща между утвърдени изпълнители и талантливото младо поколение. В продължение на три вечери публиката ще стане свидетел на конкурсни спектакли, премиери на нови песни и впечатляващи музикално-танцови продукции.
Юбилейно начало с Детски „Пирин Фолк“
Фестивалът ще бъде открит на 28 август с десетото юбилейно издание на Детски „Пирин Фолк“. На сцената ще излязат 20 млади изпълнители на възраст между 8 и 15 години, които ще се съревновават с изпълнения на живо. Засиленият интерес към конкурса тази година доведе до увеличаване на броя на допуснатите участници, а организаторите подготвят специални изненади по повод юбилея.
Особено емоционален момент ще бъде появата на Донко Марков – първия носител на Голямата награда на Детски „Пирин Фолк“ и многократен лауреат на фестивала. Той ще поднесе селекция от любими песни, превърнали се в част от историята на форума.
Сред акцентите на вечерта ще бъде и спектакълът на Трио „Булгарина“ заедно с танцьорите от ансамбъл „Чинари“. След историческия си двоен триумф през 2018 година формацията се завръща на сцената с впечатляваща продукция, в която музика, вокално майсторство и танц ще се слеят в едно.
Вечер на големите гласове
На 29 август фестивалът продължава с Конкурса за изпълнителско изкуство – вечерта, в която вокалното майсторство и артистичното присъствие ще бъдат решаващи за отличията. След конкурсната програма журито ще избере най-добрите изпълнители на македонска песен.
Специален гост ще бъде Мария Чакърдъкова – една от най-обичаните съвременни изпълнителки на българския фолклор. Заедно с Неврокопския ансамбъл тя ще поднесе темпераментен концерт, изпълнен с песни, които поколения българи носят в сърцето си.
На сцената ще се изяви и Вили Рай – артист с разпознаваем стил и многобройни отличия от „Пирин Фолк“, чиито изпълнения неизменно предизвикват силен отклик сред публиката.
Новите песни ще определят големите победители
Кулминацията на фестивала ще настъпи на 30 август с Конкурса за авторска македонска песен. Именно тогава ще прозвучат новите композиции, създадени специално за „Пирин Фолк 2026“, а вечерта ще завърши с връчването на наградите в различните категории.
Финалната програма ще бъде озарена от две от най-обичаните звезди на българската сцена. Теодора ще представи специално подготвен концерт и ще направи премиера на свои нови авторски песни именно пред публиката в Сандански.
Големият финал е поверен на Деси Слава – изпълнителката, която неведнъж е споделяла, че именно българският фолклор е поставил основите на нейния творчески път. Тя ще поднесе селекция от любими македонски песни, превръщайки заключителната вечер в истински празник на традицията.
Фестивал, който свързва поколенията
„Пирин Фолк“ отдавна е повече от музикален конкурс – той е сцена, на която се срещат историята и бъдещето на българската народна песен. Всяко издание открива нови таланти, създава нов репертоар и съхранява богатството на македонския фолклор за следващите поколения.
Очаква се десетки почитатели от цялата страна да изпълнят Летния театър в Сандански и заедно да преживеят три вечери, изпълнени с музика, емоции и неподправена българска духовност.