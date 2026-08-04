На 15 август 2026 г. живописното село Горни Лом, община Чупрене, ще отвори широко врати за жители и гости от цялата страна, за да отбележи един от най-обичаните летни празници в региона – Празника на дивата боровинка. Събитието обещава ден, изпълнен с автентична атмосфера, местни кулинарни традиции, богата фолклорна програма и разнообразни развлечения за цялото семейство.
От 10:00 до 19:00 часа площадът пред кметството в село Горни Лом ще се превърне в притегателен център за любителите на българските традиции и природните богатства. Посетителите ще могат да се насладят на кулинарна изложба с характерни за региона специалитети, да опитат вкусни ястия, приготвени по традиционни рецепти, както и разнообразни изкушения, вдъхновени от ароматната дива боровинка.
Празничната програма включва изпълнения на фолклорни състави, които ще внесат още повече настроение с български песни и танци. За най-малките гости са подготвени творчески работилници, игри и забавления, които ще превърнат празника в незабравимо преживяване и за децата.
Кулминацията на деня ще настъпи в 20:00 часа, когато празничната вечер ще продължи с оркестър на открито, кръшни хора и много танци под звездите – истински завършек на един летен празник, посветен на природата, традициите и доброто настроение.
От Община Чупрене отправят сърдечна покана към всички, които желаят да станат част от празника:
„Заповядайте да отпразнуваме заедно богатството на нашата природа, местните традиции и гостоприемството на община Чупрене! Нека споделим един незабравим летен ден, изпълнен с усмивки, музика и аромата на горските боровинки.“
Празникът на дивата боровинка се утвърждава като едно от емблематичните летни събития в Северозападна България. Освен че популяризира уникалното природно богатство на района, той съхранява местните обичаи, насърчава кулинарното наследство и събира хора от различни краища на страната, обединени от любовта към българските традиции и красотата на природата.