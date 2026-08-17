Авторът на култовото фентъзи „Кралете на Дивото“ ще гостува на българските читатели по време на „Алея на книгата“, за да представи новата си книга.
Никълъс Иймс ще се срещне с българските си читатели по време на тазгодишната „Алея на книгата“ в София. На 10 септември от 19:00 ч. в клуб „Грамофон“ авторът ще представи българското издание на „Кървавата роза“, издадено от Artline Studios. В разговора ще се включи Елена Павлова, автор и преводач на книгата, а модератор на срещата ще бъде Жоро Пенчев.
„Кървавата роза“ е втората книга от поредицата „Бандата“, започнала с „Кралете на Дивото“. В света на Никълъс Иймс героите не просто тръгват на поход срещу чудовища – те са рок звезди. Наемническите банди пътуват от арена на арена, събират публика, печелят слава и се превръщат в легенди.
В центъра на „Кървавата роза“ е Там Хашфорд – млада жена, която мечтае да стане бард на легендарна банда. Когато се присъединява към Роуз и нейната група, започва приключение, изпълнено с чудовища, битки, магия и много хумор.
Иймс е известен със способността си да съчетава мащабното епично фентъзи с хумор и човешки отношения. „Кървавата роза“ получава високи оценки от жанровата критика, а Publishers Weekly подчертава начина, по който романът смесва рок музиката с класическите фентъзи тропи.
„Кървавата роза“ е и история за новото поколение герои – за живота в сянката на легендите и за смелостта да поемеш по свой собствен път.
Никълъс Иймс е роден в Уингам, Онтарио. Въпреки че посещава колеж по театрални изкуства, той се отказва от актьорството, за да преследва безкрайно по-постижимата професия на „автор на епични фентъзи романи“. „Кралете на Дивото“ е първият му роман.