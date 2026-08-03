Магията на светлинното изкуство отново ще озари Южното Черноморие това лято. Между 7 и 10 август 2026 г., всяка вечер от 21:00 часа до полунощ, фестивалът LUNAR: „Море от светлини“ ще предложи на жителите и гостите на крайбрежието незабравимо визуално преживяване, което ще съчетае съвременни технологии, артистични инсталации и красотата на морската природа.
След успешния си дебют през миналата година, фестивалът реализира своето второ морско издание, което обещава още по-богата програма и впечатляващи произведения на светлинното изкуство. Пет живописни курорта по Южното Черноморие ще се превърнат в своеобразна крайбрежна галерия под открито небе – Царево, Лозенец, Ахтопол, Синеморец, а през 2026 година към тях официално се присъединява и Варвара, разширявайки фестивалната карта.
Организаторите подготвят десетки артистични намеси, създадени специално за естествените природни дадености и градската среда на морските населени места. Светлинните произведения ще преобразят фасади, площади, крайбрежни алеи, скали и плажни пространства, превръщайки ги в сцени за дигитално изкуство, които могат да бъдат разгледани напълно безплатно.
Тазгодишното издание ще представи авторски творби на артисти от осем държави, които ще покажат различни подходи към видеомапинга, интерактивните инсталации, светлинните скулптури и имерсивните преживявания. Сред акцентите в програмата са впечатляващи видеомапинг спектакли в Царево и Лозенец, светлинни инсталации във Варвара, художествени проекции върху морския бряг в Ахтопол, както и интерактивни пространства и добавена реалност в Синеморец.
Особеното при LUNAR е, че фестивалът не просто представя светлинни ефекти, а превръща всяка локация в произведение на изкуството. С помощта на най-съвременни технологии артистите разказват истории чрез светлина, звук и движение, създавайки различно изживяване за посетителите във всеки от петте морски курорта.
Събитието се организира от MP-STUDIO и Община Царево, с подкрепата на Министерството на туризма и редица партньори. Достъпът до всички инсталации и спектакли е напълно свободен, което прави фестивала достъпен за всички любители на културата, технологиите и модерното изкуство.
LUNAR: „Море от светлини“ постепенно се утвърждава като едно от най-атрактивните летни културни събития в България. Освен че привлича хиляди туристи, фестивалът съчетава съвременното изкуство с природната красота на Южното Черноморие и превръща вечерните морски разходки в незабравимо преживяване, изпълнено със светлина, цветове и въображение.
За всички, които ще изберат Южното Черноморие за своята лятна почивка, дните между 7 и 10 август предлагат отлична възможност да се потопят в един различен свят – свят, в който морето, природата и светлинното изкуство се срещат в хармония и създават истински спектакъл под откритото небе.