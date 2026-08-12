Мила Роберт представя най-новата си песен „KREIZI“ – закачливо, провокативно и нарочно „празноглаво“ парче, което отправя необичайно простичко послание към слушателите: по-малко мислене, повече танци.
По думите на певицата песента е своеобразна „терапия против мислене“ – леко, забавно музикално преживяване, от което всеки понякога има нужда. Зад привидната безгрижност на „KREIZI“ обаче се крие и по-ироничен поглед към действителността в социалните мрежи и съвременната музикална индустрия.
„Рядко нещо има особен смисъл, отвсякъде ти излизат танцуващи хора, всичко изглежда изключително забавно, но реално всеки се бори за внимание и се надява да е готин“, споделя Мила Роберт.
Именно тази смесица от самоирония, забавление и наблюдение върху дигиталната действителност превръща „KREIZI“ в песен, която не се стреми да бъде прекалено сериозна. Напротив – тя предлага бягство от постоянния поток от информация, очаквания и стремеж към одобрение.
Към песента вече има и видеоклип, режисиран от Жоро Пеев – Jaw Pains. В него се включват близо 50 фенове на Мила Роберт, а снимките постепенно се превръщат в истински нощен купон.
Веселото настроение продължава до сутринта, макар че участниците са изненадани от неочаквано студеното юлско време. Вместо да помрачи атмосферата, необичайният „юлски студ“ се превръща в част от преживяването зад кадър.
Така видеото допълва характера на песента – спонтанно, шумно, цветно и без излишна сериозност. В центъра са хората, музиката и желанието просто да се забавляваш.
Новото парче се присъединява към музикалния каталог на Мила Роберт в разгара на лятото, когато певицата продължава и с концертните си изяви.
През следващите седмици тя ще се срещне със своите почитатели на живо в София, Варна, Пловдив и Стара Загора.
„KREIZI“ идва точно навреме – като музикален призив да оставим за малко телефоните, социалните мрежи и безкрайното премисляне настрана. Защото понякога най-доброто решение е просто да пуснем музиката и да започнем да танцуваме.