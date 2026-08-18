София отново ще бъде домакин на мащабно музикално събитие, което среща класическата традиция със съвременните световни тенденции. На 23, 25 и 27 август пространството пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще се превърне в сцена на традиционната „Гала в София“, организирана от Соня Йончева и продуцентската ѝ компания SY11 Events.
Фестивалният формат предлага три различни вечери, обединени от една обща идея – класическата музика да бъде достъпна за възможно най-широка публика и да достигне до нови поколения слушатели.
Началото ще бъде поставено на 23 август от 20.00 часа с първото участие в България на световноизвестния диджей Charles B. Артистът е познат с иновативния си подход, чрез който превръща класическата музика в част от електронни, денс и техно спектакли. Неговите събития привличат огромна международна публика, а програмата **Unlimited („Безграничен“) **ще даде старт на най-зрелищната част от тазгодишната „Гала в София“.
На 25 август фестивалът ще насочи вниманието към операта с едно от най-популярните и драматични произведения в жанра – „Тоска“ от Джакомо Пучини. На сцената ще бъдат две от големите имена на световната оперна сцена – Соня Йончева и Йонас Кауфман. В спектакъла ще участват Хорът и Оркестърът на Софийската опера. Хорът ще бъде под диригентството на Григор Паликаров, а оркестърът – на Леонардо Сини.
Финалната вечер на 27 август от 20.00 часа ще бъде посветена на концерта „Синя нощ“ – музикален проект, който обещава необичайна среща между класиката и съвременната популярна музика.
Публиката ще чуе любими класически произведения и модерни хитове в нов прочит, представени от Соня Йончева и световноизвестния цигулар Дейвид Гарет. В София Гарет ще представи и част от музикалния материал от албума си Millennium Symphony („Симфония на хилядолетието“), в който интерпретира популярни произведения от последните две десетилетия.
И в заключителния концерт ще се включат Хорът на Софийската опера с диригент Григор Паликаров и Оркестърът на Софийската опера с диригент Леонардо Сини.
Особено значение за публиката има и фактът, че събитията са с вход свободен. Така „Гала в София“ не просто събира световни музикални звезди в сърцето на столицата, а превръща класическата музика в преживяване, достъпно за всички.
Три вечери, различни музикални стилове и едни от най-разпознаваемите имена на международната сцена превръщат тазгодишната „Гала в София“ в своеобразен мост между традицията и новото – между операта, симфоничната музика, електронните ритми и съвременния концертен спектакъл.