След години на успешни съвместни музикални проекти група D2 и Деян Славчев – Део отново обединяват творческите си сили. Новият им сингъл „Свобода“ вече е факт, а впечатляващият видеоклип към песента пренася зрителите в свят на високи скорости, силни емоции и едно ясно послание – че истинското приятелство е ценност, която не познава съревнование.
„Свобода“ носи характерния рок заряд на D2, съчетан с енергията и харизмата на Део. Музиката и аранжиментът са дело на Димитър Кърнев, а текстът е създаден съвместно от Деян Славчев – Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев.
Любопитен факт е, че песента има дълга история. Идеята за нея се ражда още през 2014 година по време на лятно велосипедно пътешествие на Димитър Кърнев из Родопите. Именно тогава започва работата по композицията, а поканата към Део идва напълно естествено – като продължение на дългогодишното приятелство и доказаната творческа химия между музикантите. Така песен, вдъхновена от свободата на две колела, години по-късно оживява в динамичен видеоклип, изпълнен с мощта на четири.
Клипът е заснет на A1 Motor Park край Самоков – една от най-модерните автомобилни и мотоциклетни писти на Балканите, която редовно приема състезания от международен ранг. В центъра на сюжета е зрелищна надпревара между две високопроизводителни BMW машини, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев.
Напрежението на трасето се запазва до последните секунди, но финалът изненадва. Победител няма. Вместо това видеото отправя силно и човешко послание – истинските приятели не се стремят да се надминат един друг, а вървят заедно към общите си цели, подкрепяйки се във всяка ситуация.
Специално участие във видеоклипа взема и Лилия Андреева от Русе – дългогодишен почитател на D2. Нейното присъствие е естествено продължение на връзката между групата и публиката, която през годините неизменно подкрепя музикантите.
Почитателите на D2 ще имат възможност да чуят „Свобода“ на живо по време на предстоящото национално турне на групата. На сцената като специален гост ще се присъедини Део, а компания ще му правят още Краси Тодоров и Георги Димитров – Жожо. За доброто настроение преди концертите ще се погрижат младият изпълнител Филип Донков и група Freakdale.
Националното турне включва пет концертни дати:
15 август – Бургас, Летен театър
9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“
10 септември – Стара Загора, Летен театър
12 септември – Варна, Летен театър
22 октомври – София, Pirotska 5
Видеоклипът към „Свобода“ вече е достъпен в YouTube и поставя силно начало на поредната успешна среща между D2 и Део. Проектът съчетава рок звучене, кинематографична визия и искрено послание за свободата, доверието и приятелството – ценности, които остават непреходни независимо от времето и скоростта, с която се движи светът.