Една от най-обичаните и устойчиви български рок групи – Б.Т.Р., продължава своето Tour 2026 с концерт във Варна. На 23 август музикантите ще излязат на сцената на Летния театър в морската столица, където ги очаква публика, готова да пее заедно с тях едни от най-популярните песни на бандата.
Концертът обещава да съчетае запазената марка на Б.Т.Р. – мощно сценично присъствие, силна енергия и песни, превърнали се в част от музикалната памет на няколко поколения. Специален акцент в програмата ще бъде и най-новият сингъл на групата – „Ще бъда там“, създаден в сътрудничество с Любо Киров.
Песента е първата съвместна работа в историята на Б.Т.Р. с един от най-разпознаваемите български изпълнители. В нея рок звученето на групата се среща с характерния емоционален почерк на Любо Киров, а резултатът е музикална среща между два ярки гласа и артистични стила.
Музиката е написана от Славчо Николов, текстът е дело на неговата дъщеря Яна Николова, аранжиментът е на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев-Тонто от „Ахат“. Сингълът беше представен за първи път по време на юбилейния концерт на БГ Радио и бързо привлече вниманието на публиката и музикалните медии.
Съвместната песен се очертава като един от запомнящите се музикални акценти на сезона, а варненската публика ще има възможност да я чуе на живо в рамките на концерта на 23 август.
Повече от три десетилетия Б.Т.Р. заема специално място на българската музикална сцена. През годините групата успява да съхрани характерното си рок звучене, като едновременно с това продължава да създава нова музика и да печели слушатели сред различни поколения.
Особено силно доказателство за концертната мощ на Б.Т.Р. беше турнето през 2025 г., реализирано съвместно с „Ахат“. То събра хиляди почитатели в различни градове на страната и още веднъж показа, че българският рок има своята вярна публика.
С концерта във Варна Б.Т.Р. продължава музикалното си пътуване през 2026 г., а срещата с феновете обещава вечер, в която познатите рок хитове ще звучат редом до новото музикално предизвикателство – „Ще бъда там“.