Предстоят вълнуващи летни емоции под звездното небе на Созопол, музика, която докосва сърцата и искрящо, празнично настроение с галаконцерта ЗВЕЗДНИТЕ ТЕНОРИ Vol.2
Любителите на стойностната музика ще имат удоволствието да чуят най-популярните оперни, оперетни арии и песни от Средиземноморието – италиански канцонети, испански сарсуели, обичани от всички поколения хитове на XX век.
Грандиозното тенорово шоу *THE STAR TENORS* Vol.2 гостува със звездните си солисти, симфоничен оркестър и изцяло нова концертна програма на 04.08 от 20.30ч. в Созопол, Летен театър „Аполония”.
След изключителния успех на проекта ЗВЕЗДНИТЕ ТЕНОРИ през изминалите три години и гастролите в повече от 50 града в България, а също и в Гърция, Видинският симфоничен оркестър и великолепните тенори – изявени солисти от българската и световна музикална сцена Марио Николов, Стефан Петков, Андрея Мирчев (България), Георгиос Филаделфевс (Гърция), под диригентската палка на маестро Петър Димитров, ще зарадват своите почитатели, с нови арии и песни – образци от световния теноров репертоар, подбрани специално за второто издание на звездното шоу.
Лятното турне започна блестящо под красивия купол на Ярлово на 27 юли и звездното небе на Летен театър Горна Оряховица на 28 юли, и продължава през август в Карлово, Созопол и Приморско.
Събитието е нещо повече от концерт, това е музикално шоу, среща с величието на теноровото изкуство.
„The Star Tenors“ е музикален проект на тенора, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов, в съвместна инициатива с „Art Vox Association“, в който доказали себе си певци – тенори представят млади, талантливи изпълнители в различни по форма и жанр музикално-сценични събития.