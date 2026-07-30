Ново фестивално събитие обещава да постави Поморие сред най-атрактивните музикални дестинации по Българското Черноморие. На 22 и 23 август живописното Пристанище Поморие ще бъде домакин на първото издание на Sunset Port Festival – мащабен музикален форум, който ще събере на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители и световноизвестни представители на електронната музика.
Разположено на самия морски бряг, пристанището предлага уникална атмосфера, в която морският бриз, впечатляващите залези и модерната фестивална сцена ще се превърнат в естествен декор на две незабравими летни вечери. Организаторите са подготвили програма, която ще предложи разнообразни музикални преживявания и ще привлече публика с различни вкусове.
Първата фестивална вечер – 22 август – ще бъде посветена изцяло на българската музика. Началото ще постави DJ Marti G, който ще подгрее настроението на публиката, следван от The Pomorians и впечатляващото участие на танцовата формация Ultraviolets, която ще допълни музикалната програма със зрелищен визуален спектакъл.
Кулминацията на вечерта ще бъде с концертите на MONA, група „Остава“, Михаела Филева, Мария Илиева и Криско. Богатата селекция от изпълнители ще премине през различни музикални жанрове – от алтернативен рок и емоционални балади до съвременен поп и модерни хитове, превръщайки първата вечер във впечатляваща среща на няколко поколения български музиканти и техните почитатели.
На 23 август фестивалът ще промени напълно своя музикален облик, като сцената ще бъде завладяна от електронната музика. Специален гост ще бъде легендарният Roger Sanchez – носител на престижната награда Grammy и една от най-разпознаваемите фигури в световната house сцена. С десетилетия успешна международна кариера и участия на най-големите клубни и фестивални сцени по света, американският диджей ще бъде голямата звезда на електронната вечер.
До него ще застанат още Spirit Grow с характерното organic house звучене, DIASS с модерния си house стил и Dimo BG, който ще допълни програмата с динамичен сет и силна клубна енергия.
Организаторите са предвидили разнообразни зони, които да превърнат фестивала в пълноценно преживяване. Освен основната сцена, посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на Rave Zone, да се насладят на разнообразни кулинарни предложения във Food Zone или да се разхладят с напитки от специално обособените барове. За желаещите по-ексклузивно изживяване ще бъдат осигурени VIP зона и Backstage достъп.
Зад реализацията на Sunset Port Festival стои екипът на Bonchev Events – организатори с повече от десет години опит в създаването на мащабни музикални събития в България и чужбина. Сред най-популярните им проекти са Sunset Boat Party, Neon Lights и събитията на World Up Records, които през годините са събрали хиляди любители на качествената музика.
С първото издание на Sunset Port Festival организаторите си поставят амбициозната цел не само да обогатят културния календар на Поморие, но и да поставят началото на нова фестивална традиция, която да се утвърди като значимо музикално събитие за цялото Българско Черноморие.
Организаторите напомнят, че на 22 август фестивалът е достъпен за посетители над 12-годишна възраст, като непълнолетните трябва да бъдат с придружител и необходимата декларация. На 23 август достъпът ще бъде разрешен единствено за лица, навършили 18 години. Подробности за билетите, достъпа, паркирането и организацията на събитието са публикувани на официалния сайт на фестивала.