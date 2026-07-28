На 8 август 2026 г. село Козичино (Еркеч) ще се превърне в сцена на българските традиции, музика и обичаи, като посрещне шестото издание на фолклорния събор „Еркешки корени“. Събитието обещава незабравим празник за всички почитатели на народното творчество, които ще имат възможност да се докоснат до богатството на автентичния български фолклор в една от най-живописните части на страната.
Фолклорният събор вече се е утвърдил като значимо културно събитие, което събира изпълнители, музиканти, танцьори и любители на народното изкуство от различни краища на България. Основната му мисия е да съхранява и популяризира традициите, предавани през поколенията, и да насърчава интереса към българското културно наследство.
Тазгодишното издание ще предложи богата музикална програма с участието на популярни изпълнители и инструменталисти. Сред обявените гости са акордеонистът Петко Пенчев, гайдарят Петко Стоянов, народната певица Галя Гилъова и клавиристът Георги Иванов, които ще се погрижат за празничното настроение със своите изпълнения.
Атмосферата ще бъде допълнена от традиционни хора, народни носии, изпълнения на гайди и други характерни за българския фолклор инструменти. Очаква се съборът да привлече както жители на региона, така и гости от различни населени места, които всяка година избират „Еркешки корени“ като възможност да се потопят в духа на българските традиции.
Козичино, известно със своите запазени обичаи и богат етнографски облик, е естествен домакин на подобно събитие. Селото съхранява духа на старите български традиции, а организаторите продължават да развиват събора като място за среща между поколенията и за популяризиране на нематериалното културно наследство.
Шестото издание на „Еркешки корени“ обещава ден, изпълнен с музика, багри, родолюбие и незабравими емоции – празник, който напомня, че българските корени са живи, когато се пазят и предават с любов. Съборът е покана към всички, които ценят народната песен, танц и традиции, да станат част от едно истинско тържество на българския дух.