Празникът на розата 2026 в Казанлък се очертава като едно от най-мащабните и очаквани културни събития в България, след като организаторите обявиха впечатляваща музикална програма с над 30 концерта и участие на популярни български и международни изпълнители.
Тазгодишното издание на фестивала ще предложи на жителите и гостите на града богато разнообразие от музикални жанрове, сценични формати и артистични преживявания, които ще превърнат празничните дни в истински културен спектакъл. Организаторите залагат на концепция, която съчетава традицията на Празника на розата със съвременно звучене и международно присъствие.
Безспорният акцент в програмата е концертът на световноизвестната певица Ishtar Alabina, която ще излезе на сцената заедно с The Gipsies в специалния спектакъл „30 години на сцената“. Концертът е насрочен за 6 юни и обещава емоционално пътешествие през най-големите хитове на изпълнителката – песни, които през годините се превърнаха в музикална емблема за публика от различни поколения и континенти.
Музикалната програма започва силно още на 24 май с концерт на Ирина Флорин – име, което от десетилетия заема особено място в българската поп музика. Със своя разпознаваем стил, модерно звучене и запомнящо се сценично присъствие, изпълнителката остава сред най-обичаните артисти на родната сцена.
Допълнителна доза настроение и енергия ще внесе и Pambos Agapiou, чието участие обещава динамична атмосфера, латино ритми и атрактивно шоу, което традиционно печели симпатиите на публиката.
Със своя размах, международен облик и амбициозна програма, Празникът на розата 2026 затвърждава статута си на културен форум с национално и международно значение. Събитието продължава да надгражда своята дългогодишна история, превръщайки Казанлък не само в столица на розата, но и в притегателен център за музика, изкуство и фестивален туризъм.