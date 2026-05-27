На 23 юни от 21:00 часа сцената на Пловдив ще се превърне в средище на световния музикален елит с бляскава церемония и концерт, посветени на най-новата инициатива на българската оперна прима и продуцент Соня Йончева, реализирана в партньорство с Държавна опера Пловдив. Събитието обещава не просто концертна програма, а истински празник на класическата музика, който ще събере на една сцена изявени световни солисти, хорови формации и инструменталисти от най-висока класа.
Вечерта ще започне с „Орфеева комета“ – впечатляваща симфонична пиеса от Добринка Табакова, изпълнена от Оркестъра на Държавна опера Пловдив под диригентството на Диан Чобанов. Именно този оркестър ще бъде музикалният гръбнак на цялата програма, акомпанирайки на всички солисти и ансамбли през вечерта.
Сред най-очакваните моменти е появата на Соня Йончева с арията „Песен към месеца“ от операта „Русалка“ на Антонин Дворжак – произведение, което съчетава лиричност и драматична дълбочина. Публиката ще има възможност да чуе и грузинското мецосопрано Екатерине Буачидзе в емблематичната ария „Una voce poco fa“ от „Севилският бръснар“ на Джоакино Росини.
Особено въздействащ акцент в програмата ще бъде „Coro a bocca chiusa“ от „Мадам Бътерфлай“ на Джакомо Пучини, изпълнен от Хор „Детска китка“, Хора на пловдивските момчета и Хора на Държавна опера Пловдив – мащабна хоровa картина, която обещава силен емоционален заряд.
Концертът ще премине през различни музикални епохи и стилове. Пианистът Емануил Иванов ще представи вариациите „I Got Rhythm“ на Джордж Гершуин, а хорът на операта ще изпълни прочутия „Va, pensiero“ от „Набуко“ на Джузепе Верди – произведение, превърнало се в символ на духовна свобода и национално достойнство.
Българската музикална традиция също ще намери достойно място в програмата чрез „Ръченица“ из операта „Момчил“ на Любомир Пипков, както и чрез финалното изпълнение на народната песен „Полегнала е Тодора“ по обработка на Филип Кутев. В него ще се включат всички лауреати на „Тракийски награди за класическа музика“, както и трите хорови формации, участващи в концерта.
Сред звездните гости на вечерта ще бъдат още полският контратенор Якуб Орлински, сопраното Габриела Георгиева, тромпетистът Пачо Флорес, както и балетните солисти Марта Петкова и Никола Хаджитанев, които ще изпълнят Бялото адажио от „Лебедово езеро“ на Пьотр Илич Чайковски.
Особен интерес предизвиква и камерната творба „Звездна нощ“ от Добринка Табакова по стихове на Иван Вазов, поверена на гласа на Соня Йончева – среща между българската поезия и съвременната музикална чувствителност.
Финалът на вечерта ще бъде белязан от дуета „Pur ti miro, pur ti godo“ от „Коронацията на Попея“ на Клаудио Монтеверди в изпълнение на Соня Йончева и Якуб Орлински – символичен завършек на една вечер, в която класическата музика ще прозвучи едновременно тържествено, модерно и дълбоко човешки.
Събитието се очертава като едно от най-значимите културни преживявания на годината – мащабен артистичен проект, който утвърждава Пловдив като международна сцена за високо изкуство и поставя нов акцент върху ролята на България в съвременния културен диалог.