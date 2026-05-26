Музикантът от Мали Самба Туре пристига за първия си концерт в България тази вечер, 26 май, когато ще се срещне с публиката в клуб „Сингълс“ в НДК. Събитието обещава рядка възможност за българските почитатели на световната музика да се докоснат до един от най-автентичните съвременни гласове на северномалийския блус.
Роден в Дире, край легендарния Тимбукту, Самба Туре израства в среда, в която музиката е не просто изкуство, а част от културната памет на народа сонгхай. Именно там започва и неговият път към голямата сцена – под крилото на емблематичния Али Фарка Туре, чиято група Самба се присъединява през втората половина на 90-те години. Това партньорство оставя траен отпечатък върху стила му, но без да го превръща в подражател. Напротив – през годините Самба Туре успява да изгради собствен музикален почерк, в който традиционните ритми на Западна Африка се преплитат с блус, рок и психеделични влияния.
Първият му самостоятелен албум Fondo излиза през 2003 година, а шест години по-късно се появява Songhai Blues – проект, вдъхновен от музикалното наследство на Али Фарка Туре. Вместо класически трибют, албумът представя изцяло авторски композиции, носещи духа и емоционалната дълбочина на школата, от която Самба произлиза.
От 2013 година насам артистът записва за международния лейбъл Glitterbeat Records, където реализира пет албума и затвърждава позицията си сред водещите имена в съвременната африканска музика. В различни негови записи участват музиканти като Хюго Рейс, туарегският изпълнител Ахмед Аг Каеди и певицата Амината Уасидже Траоре.
На сцената в София Самба Туре ще бъде придружен от дългогодишните си сценични партньори – перкусиониста Сюлеймане Кане и виртуоза на нгони Джиме Сисоко, син на прочутия Баба Сисоко, който гостува в София през 2023 година.
Особен интерес предизвиква и най-новият албум на Самба Туре – Baarakelaw („Работниците“), издаден през 2025 година. В него музикантът се обръща към ежедневието на обикновените хора в Бамако – градът, в който живее от началото на 90-те. Албумът разказва за трудностите, праха, шума и постоянната борба за оцеляване в големия западноафрикански град, но същевременно носи топлина, човечност и меланхолия. Музикално проектът съчетава традиционната северномалийска култура на народа сонгхай с блус рок, психеделични нюанси и интимни балади.
Концертът в София идва в момент, в който интересът към африканската алтернативна сцена в Европа продължава да расте, а Самба Туре остава сред артистите, които най-убедително свързват корените на пустинния блус със съвременното глобално звучене. За българската публика това ще бъде не просто концерт, а среща с музикална традиция, пренесла духа на Сахара далеч отвъд границите на Мали.